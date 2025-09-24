Ο Γ. Μανιάτης παρουσίασε το βιβλίο του «Επειδή δεν υπάρχει Planet B» στις Βρυξέλλες - iefimerida.gr

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η παρουσίαση του βιβλίου «Επειδή δεν υπάρχει Planet B», (Εκδόσεις Πατάκη) του Γιάννη Μανιάτη.

Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, καθηγητής και Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γιάννης Μανιάτης, συνέγραψε το βιβλίο σε συνεργασία με τον Μάκη Προβατά.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρέσβης και Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην ΕΕ, κ. Ιωάννης Βράιλας. Στην κατάμεστη αίθουσα παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Κύπριος Επίτροπος κ. Κώστας Καδής, αρμόδιος για την Αλιεία και τους Ωκεανούς, η κα. Βασιλική Γούναρη, Πρέσβης/Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, η κα. Σοφία Γραμματά, Πρέσβης της Ελλάδας στο Βέλγιο, πλήθος Ευρωβουλευτών, εκπρόσωποι της Κομισιόν, ακαδημαϊκοί, διπλωμάτες και φίλοι του συγγραφέα.

Ο Πρέσβης κ. Ιωάννης Βράιλας, προλογίζοντας την εκδήλωση, τόνισε ότι ο Γ. Μανιάτης στο βιβλίο του επιχειρεί να δώσει απαντήσεις που μπορεί να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για όλους μας. Ανέφερε πως «αποτελεί απαραίτητο ανάγνωσμα και οδηγό για να καταπολεμήσουμε τόσο την άγνοια γύρω από κρίσιμες πτυχές της κλιματικής κρίσης, όσο και για να αναλάβουμε δράση σε θεσμικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο». Μάλιστα προειδοποίησε πως: «Εάν συνεχίσουμε έτσι, σε λίγο δεν θα τίθεται θέμα αν υπάρχει PLANET B ή όχι, καθώς δεν θα υφίσταται καν PLANET A».

Λαμβάνοντας το λόγο στη συνέχεια ο Επίτροπος κ. Κώστας Καδής χαρακτήρισε το βιβλίο ως ένα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερης συμβολής έργο που κινείται στη σωστή κατεύθυνση.

Ο Γ. Μανιάτης κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του αναφέρθηκε επίσης στις πρόσφατες καταστροφές στην Ελλάδα σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «ειδικά στην Ελλάδα που ζήσαμε τον Daniel στη Θεσσαλία και τις πυρκαγιές στα δάση μας, αποτελεί πια μια εξωπραγματική προσέγγιση, ηγέτες αυτού του πλανήτη, να λένε πως δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Η πράσινη μετάβαση είναι μια υποχρεωτική μετάβαση, ανεξάρτητα από το πόσο κοστίζει, γιατί η απραξία θα μας κοστίσει πολύ περισσότερο».

Μετά την παρουσίαση, η μεγάλη συμμετοχή του κοινού με ερωτήσεις και παρεμβάσεις, έδωσε την ευκαιρία για την ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου.

