Ο ελληνικός δρόμος που κόβει την ανάσα -Σε ποια περιοχή βρίσκεται, τι τον κάνει τόσο ξεχωριστό - iefimerida.gr

Ένας δρόμος που διασχίζει μία από τις ομορφότερες γωνιές της ελληνικής επικράτειας συγκαταλέγεται ταυτόχρονα στις πιο εντυπωσιακές διαδρομές της χώρας, χάρη στις συνεχόμενες στροφές και το μοναδικό φυσικό τοπίο που τον περιβάλλει.

Ανάμεσα στα πολλά σημεία της Ελλάδας που εντυπωσιάζουν όσους τα επισκέπτονται, ξεχωρίζει και μια διαδρομή που μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για ορισμένους οδηγούς, εξαιτίας των αλλεπάλληλων στροφών της. Πρόκειται για έναν δρόμο που συνδυάζει την οδηγική εμπειρία με εικόνες σπάνιας φυσικής ομορφιάς, καθώς κινείται μέσα σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ορεινά τοπία της χώρας.﻿

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