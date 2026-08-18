Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί πιάτα, δοχεία φαγητού και κουτάλια -Είναι πλαστικά και διαφημίζονται ως «μπαμπού» - iefimerida.gr

Στην ανάκληση πιάτων, δοχείων φαγητού και σετ κουταλιών που διατίθενται ως προϊόντα από μπαμπού προχώρησε ο ΕΦΕΤ.

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι έδειξαν ότι πρόκειται για πλαστικά υλικά κατασκευασμένα από ρητίνη μελαμίνης.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ πραγματοποίησε δειγματοληψία των προϊόντων στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχων για το 2026 σχετικά με υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

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Πρόκειται για τα προϊόντα με τις ενδείξεις «πιάτο μπαμπού SPRING, Made in P.R.C.», «δοχείο φαγητού Bamboo Fiber – Natural Collection, Made in P.R.C.» και «σετ κουτάλες μπαμπού JULONG COMMODITY Life Style, Made in P.R.C.».

Οι εργαστηριακές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν από το Β' Τμήμα της Β' Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους και τα προϊόντα χαρακτηρίστηκαν μη κανονικά.

Όπως διαπιστώθηκε, παρά το ότι στις συσκευασίες παρουσιάζονται ως προϊόντα από μπαμπού ή ίνες μπαμπού, πρόκειται για πλαστικά υλικά που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα και είναι κατασκευασμένα από ρητίνη μελαμίνης.

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Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, η επισήμανση και παρουσίαση μπορεί να παραπλανήσει τους καταναλωτές ως προς την πραγματική φύση και τη σύνθεση των προϊόντων.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι το μπαμπού, είτε σε μορφή αλεύρου είτε σε μορφή ινών, δεν περιλαμβάνεται στον ευρωπαϊκό κατάλογο των εγκεκριμένων ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων τα οποία έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Κατά συνέπεια, πλαστικά προϊόντα που περιέχουν μπαμπού δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου των προϊόντων, καθώς και των ομοειδών τους, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

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Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει κάποιο από τα συγκεκριμένα προϊόντα καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν.