 Ο δρόμος της Ελλάδας που μαγεύει όλο τον πλανήτη και έχει γίνει viral -Πού βρίσκεται
ΕΛΛΑΔΑ

Ο δρόμος της Ελλάδας που μαγεύει όλο τον πλανήτη και έχει γίνει viral -Πού βρίσκεται

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Δρόμος Αωός
Η διαδρομή στη Λίμνη Πηγώς Αωού

Μία από τις πιο εντυπωσιακές διαδρομές της Ελλάδας αποκαλύπτει την ομορφιά της μέσα από ένα μοναδικό σκηνικό, το οποίο γίνεται ακόμη πιο μαγευτικό κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου.

Η χώρα μας είναι γεμάτη από πανέμορφα φυσικά τοπία, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα σε κάθε γωνιά της, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις παραμένουν άγνωστα στους περισσότερους ταξιδιώτες.﻿

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