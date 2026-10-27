Ο δικηγόρος της Τσαρούχα στο iefimerida: «Δεν έχει διαπράξει κανένα αδίκημα, την ικανοποιεί ότι δεν έχουμε προσωρινή κράτηση» - iefimerida.gr

Σε κατ' οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» τέθηκε η εν ενεργεία διαιτητής Βάσω Τσαρούχα για την υπόθεση των στημένων του μπάσκετ.



Μιλώντας στο iefimerida.gr, ο δικηγόρος της Άγγελος Πεπόνης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι δεν κρίθηκε προφυλακιστέα.

«Στο στάδιο αυτό μας ικανοποιεί το γεγονός ότι δεν έχουμε προσωρινή κράτηση και έχουμε μόνο τον περιοριστικό όρο, γεγονός που δείχνει μια διαφορετική ποινική μεταχείριση διαφορετική από τους υπόλοιπους σε αυτό το στάδιο. Από εκεί και πέρα, αυτό δεν σημαίνει ότι η εντολέας μου δεν υφίσταται μια βλάβη σημαντική, με αυτούς τους περιοριστικούς όρους, γιατί είναι μια ενεργή διαιτητής και από αυτό που αγαπάει και κάνει, από τη διαιτησία, βιοπορίζεται κιόλας παρά το γεγονός ότι η διαιτησία στην Ελλάδα είναι ερασιτεχνική. Όμως όταν ένας διαιτητής είναι καταξιωμένος αξιολογημένος μπορεί να την κάνει και επαγγελματικά. Οπότε, μελλοντικώς θα κάνουμε τις ενέργειές μας και για αυτούς τους περιοριστικούς όρους», είπε αρχικά ο κ. Πεπόνης.

«Δηλώνει αθώα, δεν έχει διαπράξει κανένα έγκλημα», λέει ο δικηγόρος τής Βάσως Τσαρούχα

«Σε ανθρώπινο επίπεδο είναι ικανοποιημένη, όσο μπορεί η απόφαση αυτή να συναντήσει την πραγματικότητα, γιατί σε επίπεδο ανάκρισης αντιλαμβάνεστε ότι το διακύβευμα είναι άλλο. Την ικανοποιεί όμως ότι στο στάδιο αυτό δεν έχουμε την προσωρινή κράτηση. Σε μια υπόθεση που ήδη έχουμε τέσσερις προσωρινές κρατήσεις. Αυτή είναι η ικανοποίησή της σε αυτό το στάδιο», πρόσθεσε.

Όπως τόνισε η Βάσω Τσαρούχα, «δηλώνει αθώα και θα συνεχίσει να είναι αθώα. Δεν έχει διαπράξει κανένα αδίκημα. Και αυτό προκύπτει και από το υλικό που έχουμε προσκομίσει στις δικαστικές αρχές».