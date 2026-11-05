Ο διευθυντής έμπλεξε και την κόρη του στο κύκλωμα Πολεοδομίας Κατερίνης -«Ό,τι σας είχε πει ο μπαμπάς, 2.000 η αμοιβή για την τακτοποίηση αυθαιρέτου» - iefimerida.gr

Εμπλοκή στο κύκλωμα της Πολεοδομίας Κατερίνης φέρεται να είχε και η κόρη του διευθυντή όπως προκύπτει από τους διαλόγους που αποκαλύπτουν τη δράση της συμμορίας.

Η κόρη, αφέθηκεε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία της.

Στην κατηγορούμενη επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση, ενώ η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με συνολικά 11 συλληφθέντες να έχουν κληθεί σήμερα να απολογηθούν.



Οι διάλογοι της κόρης του διευθυντή

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη του διευθυντή φαίνεται να ενεργεί βάσει των οδηγιών του πατέρας της στη διαχείριση υποθέσεων αλλά και στις συναντήσεις ή επικοινωνίες με πελάτες.



Κόρη: Για…για ποιο πράγμα;

Πελάτης: Δεν ξέρω. Τι άλλο τώρα πρέπει να κάνω;

Κόρη: Ε γι’ αυτό που τελειώσαμε είμαστε εντάξει, οπότε το κόστος, μου είπε κιόλας ο μπαμπάς…

Πελάτης: Ναι.

Κόρη: … που σας είχε πει γύρω στα 2.700 που θα βγει θα το αφήσουμε όλο ε… στα …στα δύο.

Πελάτης: Τι εννοείς;

Κόρη: 2.000.

Πελάτης: Ε…αυτό τι είναι; Τι κόστος είναι για ποιο πράγμα;

Κόρη: Είναι για τη τακτοποίηση των αυθαιρεσιών η αμοιβή.

Πελάτης: Εγώ…α τώρα λίγο μπερδεύτηκα …η αμοιβή για…

Κόρη: Τι είχατε πει, τι είχατε πει με τον μπαμπά μου; Τι αμοιβή είχατε πει;

Πελάτης: Εγώ είχα στο μυαλό εφτακόσια ευρώ κάτι τέτοιο.

Κόρη: Έχω την εντύπωση…

Πελάτης: Είναι κάτι άλλο.

Κόρη: …ότι σας είχε πει ο μπαμπάς μου αμοιβή 2.700 περίπου ότι θα βγει.

Πελάτης: Δύο…αμοιβή του μπαμπά; Αυτό εννοείς;

Κόρη: Ναι και είπε να τ’ αφήσουμε στα δύο.

Πελάτης: Αααα.

«Στον άλλονε πες του τιμή, πες του γύρω στα 1.500»: Ο διάλογος πατέρα-κόρης για την υπόθεση της Πολεοδομίας Κατερίνης

Σε άλλο διάλογο μιλά ο διευθυντής με την κόρη του για υπόθεση.

