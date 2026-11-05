Ο διευθυντής έμπλεξε και την κόρη του στο κύκλωμα Πολεοδομίας Κατερίνης -«Ό,τι σας είχε πει ο μπαμπάς, 2.000 η αμοιβή για την τακτοποίηση αυθαιρέτου» - iefimerida.gr

Εμπλοκή στο κύκλωμα της Πολεοδομίας Κατερίνης φέρεται να είχε και η κόρη του διευθυντή όπως προκύπτει από τους διαλόγους που αποκαλύπτουν τη δράση της συμμορίας.
Η κόρη, αφέθηκεε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία της.
Στην κατηγορούμενη επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση, ενώ η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με συνολικά 11 συλληφθέντες να έχουν κληθεί σήμερα να απολογηθούν.
Οι διάλογοι της κόρης του διευθυντή
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη του διευθυντή φαίνεται να ενεργεί βάσει των οδηγιών του πατέρας της στη διαχείριση υποθέσεων αλλά και στις συναντήσεις ή επικοινωνίες με πελάτες.
- Κόρη: Για…για ποιο πράγμα;
- Πελάτης: Δεν ξέρω. Τι άλλο τώρα πρέπει να κάνω;
- Κόρη: Ε γι’ αυτό που τελειώσαμε είμαστε εντάξει, οπότε το κόστος, μου είπε κιόλας ο μπαμπάς…
- Πελάτης: Ναι.
- Κόρη: … που σας είχε πει γύρω στα 2.700 που θα βγει θα το αφήσουμε όλο ε… στα …στα δύο.
- Πελάτης: Τι εννοείς;
- Κόρη: 2.000.
- Πελάτης: Ε…αυτό τι είναι; Τι κόστος είναι για ποιο πράγμα;
- Κόρη: Είναι για τη τακτοποίηση των αυθαιρεσιών η αμοιβή.
- Πελάτης: Εγώ…α τώρα λίγο μπερδεύτηκα …η αμοιβή για…
- Κόρη: Τι είχατε πει, τι είχατε πει με τον μπαμπά μου; Τι αμοιβή είχατε πει;
- Πελάτης: Εγώ είχα στο μυαλό εφτακόσια ευρώ κάτι τέτοιο.
- Κόρη: Έχω την εντύπωση…
- Πελάτης: Είναι κάτι άλλο.
- Κόρη: …ότι σας είχε πει ο μπαμπάς μου αμοιβή 2.700 περίπου ότι θα βγει.
- Πελάτης: Δύο…αμοιβή του μπαμπά; Αυτό εννοείς;
- Κόρη: Ναι και είπε να τ’ αφήσουμε στα δύο.
- Πελάτης: Αααα.
«Στον άλλονε πες του τιμή, πες του γύρω στα 1.500»: Ο διάλογος πατέρα-κόρης για την υπόθεση της Πολεοδομίας Κατερίνης
Σε άλλο διάλογο μιλά ο διευθυντής με την κόρη του για υπόθεση.
- Διευθυντής: Έλα, σκεφτόμουνα γι’ αυτό εδώ πέρα για την άδεια, καταρχήν ξέρει το κοστολόγιο αυτός εδώ πέρα; Πόσο θα βγει μια άδεια;
- Κόρη: Για τον Τ. λες;
- Διευθυντής: Για τον Τ..
- Κόρη: Ε όχι δεν ξέρει, με ρώτησε του λέω δεν μπορώ να…να πω ακόμα, τι να τον πω;
- Διευθυντής: Ναι. Ε…γύρω στο 1.5000 θα βγει το κοστολόγιο θα του πούμε.
- Κόρη: Για να βγάλει άδεια αποπεράτωσης;
- Διευθυντής: Μμ, άδεια…
- Κόρη: Σε εμάς θα βγει 1.500 ή σ’ αυ…, να πληρώσει εμάς ή γενικά για την άδεια;
- Διευθυντής: Γενικά για την άδεια.
- Κόρη: Α.
- Διευθυντής: Γιατί έχει και φορολογικά η άδεια, άντε να το κάνουμε 1.200 που λέει ο λόγος.
- Κόρη: Ναι.
- Διευθυντής: Κατάλαβες; Οπότε το πρώτο ας πούμε πες του ότι ξέρεις αυτό εδώ πέρα γύρω στο ενάμισι χιλιάρικο θα βγει το κοστολόγιο της άδειας.
- Κόρη: Για την άδεια αποπεράτωσης…
- Διευθυντής: Ναι.
- Κόρη: …ενάμισι χιλιάρικο.
- Διευθυντής: Ναι, ναι. Όλα μαζί μελέτη επίβλεψη και έτσι θα βάλουμε κάποιον άλλον τώρα να το κάνει την επίβλεψη, θα το σφραγίσουμε με κάποιον άλλο κωδικό θα δούμε.
- Κόρη: Μμμ.
- Διευθυντής: Αλλά μελέτη επίβλεψης πες του θα βγει γύρω στο… χίλια πεντακόσια, κάπου εκεί πέρα πες, κατάλαβες να δούμε και αντιδράσεις, άντε να…
- Κόρη: Μελέτη επίβλεψης, έτσι θα το πω;
- Διευθυντής: Μελέτη επίβλεψης, ναι, ναι άντε να κατεβείς μέχρι τα χίλια διακόσια που λέει ο λόγος, αλλά πρέπει να το ξέρει.
- Κόρη: Για την άδεια αποπεράτωσης, ναι.
- Διευθυντής: Είναι κανονική άδεια.
- Κόρη: Οκέι, κατάλαβα, εντάξει θα τον πάρω να τον ενημερώσω.
- Διευθυντής: Ένα τηλέφωνο να το ξέρει ας πούμε και από εκεί και πέρα το συνεχίζουμε και θα βγει στο όνομα του Σ. του Σ. στον πεθερό του.
- Κόρη: Ναι.{..}.
- Διευθυντής: Και στον άλλονε στο Σ. πες του τιμή, πες του γύρω στα 1.500 γιατί είναι αποπεράτωση θα αρχίσει μελέτες, πες του το έτσι, άντε να κατεβούμε πες κάνα δυο κατοστάρικα.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο