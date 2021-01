Ο βιασμός της Πωλίνας -Τι αποκαλύπτει στο iefimerida.gr η frontwoman του ελληνικού ποπ συγκροτήματος The Zero Won

Η περίπτωση του βιασμού της Πωλίνας, είναι μία ακόμα σοκαριστική ιστορία, όπου ο δράστης είναι μεσήλικας και θεωρούμενος άνθρωπος έμπιστος, οικογενειακός «φίλος».

Η τραγουδοποιός και ποπ τραγουδίστρια, μάς αποκάλυψε ότι, κακοποιήθηκε σεξουαλικά από έναν τέτοιο απάνθρωπο, σε μικρή ηλικία. Η τραυματική εμπειρία που βίωσε, την άλλαξε εντελώς. Έχασε την παιδική αθωότητα. Από τότε, αναζητούσε να βρει τρόπους να απαλύνει το ψυχολογικό βάρος. Άρχισε να γράφει στίχους, να ασχολείται πολύ με τη μουσική, ήταν κι αυτό μια κάποια διέξοδος. «Η μουσική για μένα λειτούργησε και λειτουργεί ακόμα σαν φάρμακο» μας είπε. Σήμερα, είναι η επιτυχημένη frontwoman του ελληνικού ποπ σχήματος The Zero Won, όμως, το φριχτό εκείνο γεγονός δεν το έχει ξεχάσει.

Η Πωλίνα θυμάται (πώς μπορεί άλλωστε να ξεχάσει;) και μας μίλησε καθαρά, χωρίς να κατεβάζει τα μάτια:

Θεωρώ τον εαυτό μου τσιριγώτισσα που σημαίνει από τα Κύθηρα. Αγαπώ πολύ το νησί, αλλά εκεί, συνάντησα τον άνθρωπο που μου έκανε το πιο μεγάλο κακό παίρνοντάς μου την αθωότητα της τρυφερής ηλικίας. Σε ένα κομμάτι που έχω γράψει το Changed, ουσιαστικά ρωτάω αυτόν που με κακοποίησε γιατί μου το έκανε αυτό, γιατί αποφάσισε, να με αλλάξει. Γιατί ναι, με άλλαξε. Δεν ξεχνώ. Η τραυματική εμπειρία της σεξουαλικής κακοποίησης, συνεχίζει να έχει βαριά επίδραση πάνω μου. Είναι κάτι που το κουβαλάς. Δεν φεύγει ποτέ.

Τιμωρήθηκε αυτός;

Όχι. Δεν τόλμησα ποτέ να το πω. Τώρα έχει πεθάνει. Ήταν μεγάλης ηλικίας και «οικογενειακός φίλος».

Η Πωλίνα, μας μίλησε, θέλοντας να στείλει το μήνυμα στους γονείς, ότι πρέπει να έχουν το νου τους. Οι βιαστές δεν είναι πάντα κάποιοι αδίστακτοι προϊστάμενοι ή κάποιοι ανώμαλοι έξω στο δρόμο. Μπορεί να έρχονται με φιλικό προσωπείο, να εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη των γονιών, να υποκρίνονται τους οικογενειακούς φίλους. Και το έχουμε δει αυτό πολλές φορές σε ανάλογες ιστορίες.

Σχετικά με την ποπ τραγουδίστρια Πωλίνα

Η Πωλίνα Λεσνέσκαγια, γεννήθηκε στην Λευκορωσία. Ήρθε στην Ελλάδα στα επτά της χρόνια, λόγω της μητέρας της. Μεγάλωσε στα Κύθηρα. Τελείωσε το Λύκειο στο νησί, και μετά, μετακόμισε στην Αθήνα, για σπουδές Γαλλικής φιλολογίας. Στην Αθήνα σπούδασε και γραφιστική. Παράλληλα, άρχισε να εμφανίζεται σε μικρά κλαμπ, παίζοντας πιάνο, κάνοντας covers και stand up comedy. Πριν τρία χρόνια εντάχθηκε στο σχήμα The Zero Won παρουσιάζοντας και δικά της τραγούδια. Θεωρείται μία από τις καλύτερες και ανερχόμενες της νέας μουσικής σκηνής στην Ελλάδα.



Δείτε την Πωλίνα να ερμηνεύει την επιτυχία της «Τι», σε μουσική και στίχους Λεωνίδα Σώζου.

