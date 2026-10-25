Ο Βαγγέλης Λιόλιος αποσύρεται προσωρινά από την προεδρία της ΕΟΚ -Απολογείται αυτή την ώρα για την υπόθεση των στημένων - iefimerida.gr

Ο Βαγγέλης Λιόλιος απολογείται αυτή την ώρα στον ανακριτή, ενώ με δήλωσή του έκανε γνωστό ότι αποχωρεί από την προεδρία της Ομοσπονδίας.

«Αποσύρομαι για να μπορέσει να λειτουργήσει το μπάσκετ», μετέφερε λίγο πριν μπει στην αίθουσα του ανακριτή. Η απόφασή του, κατά πληροφορίες, θα ισχύει για όσο διαρκούν οι έρευνες για την υπόθεση για τα στημένα.

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Ο Λιόλιος έφτασε λίγο πριν από τις 10:00 στην Ευελπίδων μαζί με τον συνεργάτη του Γιώργο Μαυραγάνη, όπου αναμένεται να έχει μία πολύωρη απολογία, ενώ αργότερα θα έρθει η σειρά του συνεργάτη του.

Ήδη από την Παρασκευή έχει απολογηθεί και προφυλακιστεί ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, ενώ αύριο, Δευτέρα, θα απολογηθούν οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι: οι διαιτητές Βάσω Τσαρούχα, Αναστάσιος Πηλοΐδης και ο αρχιδιαιτητής Ηλίας Κορομηλάς.

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Τι αναμένεται να ισχυριστεί ο Λιόλιος

Σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο συνήγορος υπεράσπισης του Βαγγέλη Λιόλιου, η κατηγορία στηρίζεται, κατά την εκτίμησή του, σε αφηγήσεις συγκεκριμένων προσώπων και όχι σε μηνύματα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την εμπλοκή του προέδρου της ΕΟΚ.

Παράλληλα, αμφισβήτησε την αξιοπιστία των μαρτύρων, επισημαίνοντας ότι ορισμένοι από αυτούς είχαν προηγούμενες αντιδικίες με τον εντολέα του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι καταγγέλλοντες είχαν ήδη βρεθεί στο στόχαστρο μηνύσεων και αιτημάτων ελέγχου από την πλευρά Λιόλιου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες θα διευρυνθούν και σε άλλους παράγοντες της ελληνικής καλαθοσφαίρισης, που δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει σχηματίσει ο αθλητικός εισαγγελέας και οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, και των υπόλοιπων πέντε.

Και ο συνήγορος του Β. Λιόλιου ισχυρίστηκε ότι θα προκύψουν κι άλλα ονόματα από τις έρευνες.

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Έκτακτη συνεδρίαση στην ΕΟΚ

Εν αναμονή των εξελίξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) εξέδωσε νέα ανακοίνωση αναφέροντας ότι «από την πρώτη στιγμή των πρόσφατων δικαστικών εξελίξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί με απόλυτη θεσμική προσήλωση, ψυχραιμία και υπευθυνότητα».

«Με μοναδικό γνώμονα τη διασφάλιση της ομαλότητας και την προστασία του ελληνικού μπάσκετ, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει πλέον σε διαρκή βάση, δύο φορές την ημέρα. Λαμβάνονται άμεσα όλες οι απαραίτητες αποφάσεις ώστε η καθημερινή δραστηριότητα της Ομοσπονδίας να συνεχιστεί απρόσκοπτα και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή όλων των πρωταθλημάτων και διοργανώσεων».

Και καταλήγει: «Βρισκόμαστε σε κατάσταση απόλυτης και συνεχούς εγρήγορσης, παρακολουθούμε στενά τη ροή των γεγονότων και, αναλόγως των εξελίξεων, το σώμα θα προχωρά άμεσα στις ανάλογες θεσμικές ενέργειες. Στόχος όλων μας παραμένει η θωράκιση του αθλήματος, η πιστή τήρηση των κανονισμών και η διατήρηση της σταθερότητας σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία».