 Απίστευτο: Στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού έβαλε φωτιά τη νύχτα στο σπίτι πρώην του και στα αυτοκίνητα άλλων δύο πρώην του σε Γλυφάδα - Νέο Ηράκλειο - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο: Στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού έβαλε φωτιά τη νύχτα στο σπίτι πρώην του και στα αυτοκίνητα άλλων δύο πρώην του σε Γλυφάδα - Νέο Ηράκλειο

Ενδοοικογενειακή βία
Bία κατά των γυναικών / Shutterstock/File
ΚΑΤΙΑ ΝΙΑΚΑΡΗ
Κάτια Νιάκαρη

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στη Γλυφάδα, όπου ένας 46χρονος, στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού, φέρεται να προκάλεσε εμπρησμούς στο σπίτι και σε αυτοκίνητα πρώην συντρόφων του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 2:20 τα ξημερώματα ο άνδρας έφτασε στην οδό Βυζαντίου, όπου βρίσκεται η κατοικία της πρώην συντρόφου του. Εισήλθε στον χώρο έχοντας μαζί του μπιτόνι με βενζίνη και στουπί και έβαλε φωτιά.

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Δεύτερος εμπρησμός σε 15 λεπτά

Μέσα σε περίπου 15 λεπτά ο 46χρονος μετέβη στην οδό Νυμφών, όπου φέρεται να έβαλε φωτιά σε δύο σταθμευμένα οχήματα. Το ένα ανήκε σε άλλη πρώην σύντροφό του και το δεύτερο στον νυν σύντροφό της.

Και στα δύο σημεία κλήθηκε η Πυροσβεστική.

Και τρίτος εμπρησμός!

Η δράση του ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί. Μετέβη στο Νέο Ηράκλειο, όπου στις 4:38 έβαλε φωτιά και κατέστρεψε ολοσχερώς αυτοκίνητο που ανήκει σε πρώην σύντροφό του.

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Παρελθόν ενδοοικογενειακής βίας

Για τα περιστατικά ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. Όπως διαπιστώθηκε, ο άνδρας έχει παρελθόν ενδοοικογενειακής βίας.

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