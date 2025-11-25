Η νύφη έστησε ληστεία με full face γιατί είχε φάει 10.000 στον τζόγο -Σκότωσε την πεθερά όταν την κατάλαβε, αποκαλύψεις-σοκ - iefimerida.gr

Έστησε σκηνικό ληστείας στο σπίτι της πεθεράς της και τη σκότωσε όταν πίστεψε ότι την κατάλαβε. Η δολοφονία της ηλικιωμένης από τη νύφη της στη Σαλαμίνα προκαλεί σοκ.

Περίπου τρεις εβδομάδες χρειάστηκαν οι έμπειροι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI ώστε να συλλέξουν τα στοιχεία που θα «δέσουν» τη δολοφόνο, σε μια υπόθεση όπου από την αρχή φαινόταν να μην κολλάει το σενάριο της ληστείας μετά φόνου.

Η αγριότητα εις βάρος της 75χρονης ήταν πρωτοφανής, οδηγώντας αμέσως σε σενάρια για δράστη που γνωρίζονταν με την άτυχη ηλικιωμένη.

Μετά την ταυτοποίηση της 46χρονης ως κύριας υπόπτου, προσήχθη χθες στη ΓΑΔΑ και λίγο αργότερα ομολόγησε τη στυγερή δολοφονία.

Εν τω μεταξύ, στο αυτοκίνητό της έχει βρεθεί αίμα, το οποίο εικάζουν ότι είναι του θύματος και περιμένουν το αποτέλεσμα από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Τα 10.000 ευρώ που έκαναν φτερά και το πάθος της με τον τζόγο

Η 46χρονη είχε σύμφωνο συμβίωσης από το 2022 με τον γιο της 75χρονης, ο οποίος είχε δύο παιδιά από προηγούμενο γάμο.

Ο γιος είχε πάρει από τη μητέρα του 10.000 ευρώ. Τα χρήματα υποστήριξαν στη μητέρα του ότι χάθηκαν, με τη 46χρονη να υποστηρίζει πως τα πήραν φίλοι των παιδιών, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τα είχε παίξει στον τζόγο η 46χρονη.

Ο γιος, έχοντας τύψεις, μάζεψε 8.000 ευρώ και τα επέστρεψε στη μητέρα του. Πριν τη δολοφονία ο γιος μάζεψε άλλα 1.100 ευρώ και τα έδωσε στη 46χρονη να τα επιστρέψει στη μητέρα του. Εκείνη τα έπαιξε και αυτά στον τζόγο και αποφάσισε να τη ληστέψει για να μην το καταλάβει ο άνδρας της.

Έκλεισε τις κάμερες στο σπίτι όπου έμενε και, απομακρυσμένα, έστρεψε αλλού τις κάμερες που υπήρχαν στο σπίτι της 75χρονης.

Φόρεσε κουκούλα full face και γάντια, χρησιμοποίησε αυτοκίνητο και πήγε σε «τυφλό» σημείο του σπιτιού.

Έσπασε το τζάμι και μπήκε στο εσωτερικό του σπιτιού αναζητώντας τα 8.000 ευρώ.

Ήρθε αντιμέτωπη με την 75χρονη και, θεωρώντας ότι την αναγνώρισε, τη χτύπησε με μπουκάλι και με ένα μαχαίρι.

Στη συνέχεια πήγε στο σπίτι της, άνοιξε ξανά τις κάμερες, έπλυνε τα ρούχα που φορούσε και τα πέταξε.

Η 46χρονη ήταν υποψήφια της Χρυσής Αυγής στη Θεσσαλονίκη το 2012 και στην Αθήνα το 2015.