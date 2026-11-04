«Χτυπούσαν αναίτια, πέταξαν μολότοφ»: Φοιτήτρια περιγράφει στο iefimerida πώς έγινε το «ντου» των κρανοφόρων σε συνέλευση στην Πανεπιστημιούπολη - iefimerida.gr

Τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός της εισβολής που έκαναν περίπου 50 άτομα με κράνη σε συνέλευση φοιτητών στο Τμήμα Μαθηματικών στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (4/11), όταν άτομα που φορούσαν κράνη μπούκαραν σε συνέλευση στο Μαθηματικό, πέταξαν μολότοφ και άρχισαν να χτυπούν φοιτητές.

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Από το «ντου» των προαναφερθέντων ατόμων τραυματίστηκαν τρία άτομα: Ο ένας φέρει τραύματα από τσεκούρι στο πόδι και οι άλλοι δύο φέρουν εγκαύματα από τις βόμβες μολότοφ.

Φοιτήτρια στο iefimerida: Ξαφνικά δεχθήκαμε επίθεση με μολότοφ

«Κάναμε συνέλευση σχετικά με την επέτειο του Πολυτεχνείου. Ήμασταν δεκάδες φοιτητές στον χώρο. Ξαφνικά δεχτήκαμε επίθεση με βόμβες μολότοφ και όπλα, ακόμα και με τσεκούρια, από άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως αναρχικοί», λέει στο iefimerida.gr φοιτήτρια που ήταν παρούσα.

Και συνεχίζει: «Άρχισαν και χτυπούσαν αναίτια φοιτητές και μάλιστα τραυμάτισαν τρία άτομα, ενώ έχουμε και εγκαυματίες γιατί πέταξαν βόμβες μολότοφ εναντίον μας. Μόλις ολοκλήρωσαν την επίθεσή τους και μέχρι εμείς να αντιδράσουμε, εξαφανίστηκαν. Αυτή την ώρα υπάρχουν έξω από το κτίριο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες. Να τους ενημερώσουμε, πάντως, ότι τέτοιες επιθέσεις δεν μας τρομάζουν. Αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς».

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