Ένταση στο νοσοκομείο Χανίων: «Κλείσ' το στόμα σου, πουλάκι μου» είπε η Ντόρα Μπακογιάννη σε γυναίκα που τη διέκοψε [βίντεο] - iefimerida.gr

Ένταση σημειώθηκε στη διάρκεια της συζήτησης για την κατάσταση και τα προβλήματα του νοσοκομείου Χανίων, όταν η Ντόρα Μπακογιάννη ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με γυναίκα που βρισκόταν μεταξύ των παρισταμένων και τη διέκοψε την ώρα που μιλούσε.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με τη διαδικασία να σημαδεύεται από την έντονη στιχομυθία της βουλευτού με την παριστάμενη γυναίκα.

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Η Ντόρα Μπακογιάννη είχε προηγουμένως αναφερθεί στο κλίμα της συζήτησης, σημειώνοντας ότι εξελισσόταν ένας γόνιμος διάλογος και ότι τελικά η συνάντηση δεν εξελίχθηκε σε «σόου Άδωνι - Πολάκη», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι θα επιθυμούσε να διατεθούν δύο δισεκατομμύρια ευρώ για το νοσοκομείο, ωστόσο επισήμανε πως τα άμεσα προβλήματα της μονάδας υγείας αναμένεται να αντιμετωπιστούν μέσα στον Νοέμβριο ή, το αργότερο, έως τον Ιανουάριο.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στην ανάγκη να συμβάλουν και όσοι ωφελούνται από τη λειτουργία του νοσοκομείου, ενώ μίλησε για τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ευρύτερου campus υγείας στην έκταση περίπου 20 στρεμμάτων που βρίσκεται δίπλα στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

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Την ώρα που η βουλευτής μιλούσε, μία από τις παριστάμενες τη διέκοψε, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή της.

Η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία λίγα λεπτά νωρίτερα είχε έρθει σε αντιπαράθεση και με άλλον παριστάμενο, που επίσης τη διέκοπτε, απάντησε με έντονο ύφος:

«Κλείσ' το, ρε πουλάκι μου, το στόμα σου ένα λεπτό, κλείσ' το».

Η γυναίκα αντέδρασε αμέσως, ρωτώντας τη βουλευτή: «Σε ποιον μιλάτε έτσι;».

Η Ντόρα Μπακογιάννη επέμεινε στη στάση της, επαναλαμβάνοντας: «Κλείσ' το, μιλάω».

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Σημειώνεται ότι στα Χανιά πραγματοποιήθηκε συλλαλητήριο για τη βελτίωση των υποδομών της υγειονομικής περίθαλψης.