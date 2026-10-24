Ντεραπάρισε τροχόσπιτο στην Εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας -Απεγκλωβίστηκε οικογένεια, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 σήμερα το πρωί στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας αμέσως μετά τον κόμβο των Λιβανατών.
Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να ανατραπεί.
Τροχαίο με τροχόσπιτο: Χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς η οικογένεια
Μέσα στο όχημα επέβαινε μία οικογένεια με τη ανήλικη κόρη τους.
Όλοι οι επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν σώοι, χωρίς να υποστούν σοβαρούς τραυματισμούς.
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