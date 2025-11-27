Novartis: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο πρώην προστατευομένων μαρτύρων «Σαράφη» και «Κελέση» - iefimerida.gr

Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο πρώην προστατευομένων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis, με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Παράλληλα έχει δοθεί εντολή για «πάγωμα» των τραπεζικών λογαριασμών τους που εντοπίστηκαν στην Ελβετία, ενώ το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης Αρχής έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθεί το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Η κίνηση αυτή του κ.Βουρλιώτη, αναμένεται να ανοίξει ένα νέο κύκλο ερευνών για το ρόλο των δύο πρώην προστατευομένων μαρτύρων, Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη, οι οποίοι είχαν καταθέσει υπό καθεστώς προστασίας στην Εισαγγελία εγκλημάτων διαφθοράς με τις κωδικές ονομασίες ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ και ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΛΕΣΗ, στοχοποιώντας δέκα πολιτικά πρόσωπα ως αποδέκτες δωροδοκιών της ΝΟΒΑΡΤΙΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η έρευνα του κ.Βουρλιώτη ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση σε 25 μήνες φυλάκισης ο Φ.Δεστεμπασίδης και 33 μήνες η Μ.Μαραγγέλη με τριετή αναστολή. Η ανεξάρτητη Αρχή άρχισε να αναζητεί εάν τα χρήματα που φέρονται να είχαν εισπράξει στο πλαίσιο της έρευνας στις ΗΠΑ για την Novartis σχετίζονται με τις καταθέσεις που είχαν δώσει στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές και εάν υπήρχε οικονομικό κίνητρο πίσω από τους ισχυρισμούς τους.

Έτσι, έγινε χαρτογράφηση της διαδρομής των χρημάτων και από την έρευνα του κ.Βουρλιώτη φάνηκε πως τα χρήματα που εισπράχθηκαν από τις ΗΠΑ κατέληξαν στην Ελβετία. Τα ποσά είναι ιδιαιτέρως μεγάλα και στη μία περίπτωση αγγίζουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ και στην άλλη τα 17 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ροή χρήματος από την «αμοιβή» των δύο πρώην προστατευομένων μαρτύρων σε λογαριασμούς άλλων 12 φυσικών προσώπων χωρίς να υπάρχει αιτιολογία με ποσά που ξεκινούν από 30 χιλιάδες και φτάνουν και τις 500 χιλιάδες ευρώ. Έτσι, δόθηκε εντολή από την ανεξάρτητη Αρχή για δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων και των 12 προσώπων, οι οποίοι θα ελεγχθούν για συνέργεια σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Το πόρισμα Βουρλιώτη έρχεται τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη σε δεύτερο βαθμό των δύο πρώην προστατευομένων μαρτύρων στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο.