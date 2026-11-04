Νότιο Πήλιο: Αποζημιώσεις στους πληγέντες από την κακοκαιρία εντός πέντε ημερών -Τι έδειξαν οι αυτοψίες - iefimerida.gr

Τηλεδιάσκεψη υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο με τη συμμετοχή του δημάρχου Νοτίου Πηλίου, Μιχάλη Μιτζικού, πραγματοποιήθηκε με αφορμή την πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης, ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης, καθώς και αρμόδιοι υπάλληλοι και μέλη της επιτροπής που έχει συγκροτήσει η δημοτική αρχή για τη διαχείριση των φακέλων των πληγέντων.

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Αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης, όπως αναφέρει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, ήταν η αναλυτική ενημέρωση των δημοτικών υπηρεσιών για τα απαιτούμενα διοικητικά και τεχνικά βήματα που αφορούν τη συγκέντρωση, τον έλεγχο πληρότητας και την υποβολή των φακέλων στις αρμόδιες υπηρεσίες κρατικής αρωγής.

Παράλληλα, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, δόθηκαν συγκεκριμένες διευκρινίσεις σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τη διαδικασία διαβίβασης των αιτημάτων και τις προϋποθέσεις ορθής και ταχείας διεκπεραίωσής τους, με στόχο την αποφυγή ελλείψεων και καθυστερήσεων και την επιτάχυνση της στήριξης των δικαιούχων.

Κατσαφάδος: Εντός πέντε ημερών οι αποζημιώσεις

Επιπλέον, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου , ο κ. Κατσαφάδος, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, «είχε αναφέρει ότι, υπό την προϋπόθεση της πλήρους συγκέντρωσης και υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός πέντε ημερών».

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Όσον αφορά τις αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές του Νοτίου Πηλίου, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, αυτές ολοκληρώθηκαν εντός δύο ημερών από την έναρξη των εργασιών των αρμόδιων κλιμακίων της ΤΑΕΦΚ Λάρισας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της γενικής διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), στον δήμο Νοτίου Πηλίου καταγράφηκαν συνολικά 27 κτίρια, εκ των οποίων 23 χαρακτηρίστηκαν πράσινα και 4 κίτρινα. Δεν καταγράφηκε κανένα κόκκινο κτίριο.

Ειδικότερα, στην Αργαλαστή καταγράφηκε 1 κτίριο, το οποίο χαρακτηρίστηκε πράσινο, ενώ στο Προμύρι καταγράφηκαν συνολικά 26 κτίρια, εκ των οποίων 22 χαρακτηρίστηκαν πράσινα και 4 κίτρινα.

Ως προς την κατηγορία των κτιρίων, καταγράφηκαν συνολικά 10 κατοικίες, εκ των οποίων 8 στην κατηγορία πράσινα και 2 στην κατηγορία κίτρινα, καθώς και 8 επαγγελματικοί χώροι, εκ των οποίων 7 στην κατηγορία πράσινα και 1 στην κατηγορία κίτρινα.

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Στην κατηγορία των λοιπών κτιρίων, όπως αποθήκες, στάβλοι κ.λπ., καταγράφηκαν 9 κτίρια, εκ των οποίων 8 στην κατηγορία πράσινα και 1 στην κατηγορία κίτρινα. Τέλος, δεν καταγράφηκαν κτίρια στις κατηγορίες των ιερών ναών και των δημόσιων κτιρίων.

Επισημαίνεται ότι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ο κ. Κατσαφάδος βρέθηκε στις πληγείσες περιοχές του Νοτίου Πηλίου, πραγματοποιώντας επιτόπιες αυτοψίες στον Πλατανιά, τη Λύρη και τη Μηλίνα, προκειμένου , όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, να διαπιστώσει την έκταση των ζημιών και να συντονίσει τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διαχείριση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Σε ό,τι αφορά τις ζημιές στις δημοτικές υποδομές, τις επόμενες ημέρες έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής (ΚΕΚΑ), κατά την οποία θα εξεταστούν τα αιτήματα της Δημοτικής Αρχής και θα αξιολογηθούν οι ανάγκες χρηματοδότησης των έργων αποκατάστασης, μετά την ολοκλήρωση της αποτίμησης των καταστροφών.

ΑΠΕ ΜΠΕ