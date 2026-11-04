Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την «Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος», οι διατάξεις - iefimerida.gr

Την ερχόμενη Παρασκευή τίθεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ενίσχυση των εισοδημάτων.

Τίτλος του νομοσχεδίου «Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, της αποταμίευσης και των επενδύσεων, φορολογικές, μισθολογικές, συνταξιοδοτικές διατάξεις και λοιπές διατάξεις κοινωνικής πολιτικής».

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, οι διατάξεις αποτελούν στοχευμένες παρεμβάσεις σε φορολογικά, κοινωνικά, μισθολογικά, συνταξιοδοτικά και δημοσιονομικά ζητήματα, αποσκοπώντας κυρίως στη μείωση συγκεκριμένων φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, στην οικονομική στήριξη των οικογενειών, στη διεύρυνση και αναπροσαρμογή κοινωνικών παροχών και στη χρηματοδότηση αναπτυξιακών δράσεων, χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

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Ειδικότερα:

Στο Μέρος Α΄ προβλέπονται, μεταξύ άλλων, αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος και περιουσίας τόσο βάσει κοινωνικών όσο και επαγγελματικών κριτηρίων, στο ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος, στο τέλος επιτηδεύματος, στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, στις μεταβιβάσεις ακινήτων, στις μισθώσεις, στις δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων, στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και στα φιλοδωρήματα. Παράλληλα, προβλέπονται οικονομικές ενισχύσεις, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, αναπροσαρμογή αναπηρικών επιδομάτων, αύξηση του επιδόματος γέννησης και παροχή κινήτρων για εγκατάσταση και παραμονή στις ακριτικές περιοχές της χώρας. Επιπλέον, επιδιώκεται η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος του πάσης φύσεως προσωπικού του δημόσιου τομέα, μέσω της θεσμοθέτησης επιδόματος εορτών Χριστουγέννων.

Τέλος, προβλέπονται η δυνατότητα επιλογής αποζημίωσης ή σύνταξης στους γονείς άγαμου ή εν χηρεία ή διαζευγμένου χωρίς τέκνα υπαλλήλου ή στρατιωτικού που απεβίωσε ένεκα τρομοκρατικής πράξης ή εξαιτίας εγκλήματος βίας που έγινε σε βάρος του λόγω της ιδιότητάς του, καθώς και η άρση οποιασδήποτε μείωσης εξακολουθεί να υφίσταται στις συντάξεις που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όταν αυτοί εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται.

Το Μέρος Β΄ θεσπίζει ειδικό πλαίσιο μακροχρόνιας αποταμίευσης και επένδυσης υπέρ της νέας γενιάς, με στόχο τη σταδιακή δημιουργία περιουσιακών στοιχείων για παιδιά που κατά την υποβολή της αίτησης δεν έχουν συμπληρώσει το δεύτερο (2ο) έτος της ηλικίας τους.

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Η αξιολογούμενη ρύθμιση οργανώνει σε ενιαίο πλαίσιο τη δημιουργία και λειτουργία ατομικού επενδυτικού λογαριασμού στο όνομα του ανηλίκου, τη δυνατότητα καταβολής εισφορών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τη συνεισφορά του Δημοσίου, τους κανόνες επένδυσης και διαχείρισης, τη φορολογική μεταχείριση, την εποπτεία των παρόχων και την προστασία του δικαιούχου.

Στο Μέρος Γ΄ προβλέπεται αύξηση κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) ευρώ των πιστώσεων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΔΕ και ΕΠΑ) στον Κρατικό Προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους, προκειμένου να μπορούν να υλοποιηθούν οι προβλεπόμενες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, οι αυξημένες ή διευρυμένες κοινωνικές παροχές και η προβλεπόμενη δημοσιονομική ενίσχυση του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ