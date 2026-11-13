Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επισκέφτηκε το Άγιο Όρος

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έκρυψε ποτέ την σχέση του με την ελληνορθόδοξη εκκλησία και καθώς οι αγωνιστικές του υποχρεώσεις για το 2026 έχουν ολοκληρωθεί, αποφάσισε να επισκεφθεί το Άγιον Όρος.

Ο κορυφαίος τενίστας το πρωί της Πέμπτης (12/11) επισκέφθηκε την Ιερά μονή Χιλανδαρίου του Αγίου Όρους και παρευρέθηκε στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία για την εορτή του προστάτη του μοναστηριού.