Πλησιάζει η Νηστεία των Χριστουγέννων -Οι μέρες που επιτρέπεται να τρώμε ψάρι - iefimerida.gr

Ξεκινά τη 15η Νοεμβρίου η νηστεία των Χριστούγεννων, η οποία διαρκεί σαράντα ημέρες και ολοκληρώνεται την παραμονή της μεγάλης εορτής, στις 24 Δεκεμβρίου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Στις 21 Νοεμβρίου, εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού ανεξάρτητα από την ημέρα της εβδομάδας, προσφέροντας μια εξαίρεση κατά την πρώτη, πιο ελαστική περίοδο της νηστείας των Χριστουγέννων.

Από τις 18 Δεκεμβρίου και μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων, η νηστεία γίνεται αυστηρότερη. Η κατανάλωση ψαριού απαγορεύεται πλήρως, ενώ επιτρέπεται μόνο η κατανάλωση λαδιού και κρασιού, εκτός Τετάρτης και Παρασκευής.

Για την πρώτη ημέρα της νηστείας, 15 Νοεμβρίου, καθώς και για την παραμονή των Χριστουγέννων, προβλέπεται ξηροφαγία. Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει αν οι συγκεκριμένες ημερομηνίες συμπέσουν σε Σαββατοκύριακο.

Καθ' όλη τη διάρκεια της νηστείας επιτρέπονται τα θαλασσινά που δεν έχουν αίμα, όπως χταπόδι, καλαμάρια και γαρίδες. Στην ίδια κατηγορία νηστίσιμων τροφών ανήκει και η παραδοσιακή ταραμοσαλάτα, προσφέροντας εναλλακτικές επιλογές.

Η περίοδος αυτή, γνωστή και ως Μικρή Σαρακοστή, χωρίζεται σε δύο βασικά στάδια.

Από την έναρξή της έως και τις 17 Δεκεμβρίου επιτρέπεται η κατάλυση ιχθύος τις περισσότερες ημέρες, εκτός Τετάρτης και Παρασκευής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι προβλέπεται στη νηστεία των Χριστουγέννων

Στις 21 Νοεμβρίου, ημέρα της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, το ψάρι επιτρέπεται ανεξαρτήτως της ημέρας που συμπίπτει η εορτή, αν και για το 2026 συμπίπτει με το Σάββατο.

Από τις 18 έως τις 24 Δεκεμβρίου το πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο, καθώς απαγορεύεται πλήρως η κατανάλωση ψαριού, ενώ επιτρέπεται μόνο το λάδι και το κρασί, εκτός από Τετάρτη και Παρασκευή.

Ιδιαίτερα αυστηρός κανόνας ισχύει για την πρώτη ημέρα της νηστείας αλλά και για την παραμονή των Χριστουγέννων, όπου προβλέπεται ξηροφαγία, εκτός εάν οι ημερομηνίες αυτές συμπέσουν σε Σαββατοκύριακο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα θαλασσινά χωρίς αίμα και η ταραμοσαλάτα

Παράλληλα, τα θαλασσινά χωρίς αίμα, όπως το χταπόδι, τα καλαμάρια, οι σουπιές, οι γαρίδες και τα μύδια, θεωρούνται νηστίσιμα σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση και καταναλώνονται ακόμη και τις ημέρες της αυστηρής νηστείας. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και η παραδοσιακή ταραμοσαλάτα.

Για όσους επιλέγουν να γευματίσουν έξω, οι ψαροταβέρνες προσφέρουν πληθώρα επιλογών, από φρέσκο ψάρι και ψαρομεζέ μέχρι χταπόδι στη σχάρα, καλαμαράκια και αχνιστά μύδια. Χρειάζεται ωστόσο προσοχή στις παραγγελίες, καθώς ορισμένα πιάτα περιέχουν τυρί, βούτυρο ή κρέμα.

Όπως επισημαίνεται, «οι κανόνες διαφέρουν λίγο από οικογένεια σε οικογένεια και από ενορία σε ενορία. Αν κρατάτε πιο αυστηρή νηστεία, ακολουθήστε τον πνευματικό σας», ενώ σε περίπτωση εξόδου «πείτε μας ότι νηστεύετε όταν παραγγέλνετε και θα σας δείξουμε τα σωστά πιάτα».

