Νησί της Ελλάδας δίνει επίδομα 2.500 ευρώ τον μήνα για γιατρό - Η προθεσμία για τις αιτήσεις - iefimerida.gr

Μηνιαίο «επίδομα» 2.500 ευρώ προβλέπεται για την προσέλκυση ειδικευμένου γιατρού στην Κύθνο, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας στο νησί.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Κύθνου χορηγεί μηνιαίο επίδομα 1.000 ευρώ σε κάθε ειδικευμένο γιατρό.

Από την πλευρά του, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου προσφέρει επιπλέον 1.500 ευρώ τον μήνα.

Μέχρι πότε οι αιτήσεις για τη θέση του γιατρού

Επίσης, με απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, που εκδόθηκε στις 5/11, εγκρίθηκε η προκήρυξη θέσης Γενικού/Οικογενειακού Ιατρού ή Εσωτερικού Παθολόγου για το Πολυδύναμο Ιατρείο Κύθνου.

Πρόκειται για μία εξέλιξη που έρχεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας για την κάλυψη της θέσης παιδιάτρου στο νησί.

Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας esydoctors.moh.gov.gr, από 16 Νοεμβρίου στις 12:00 έως τις 30 Νοεμβρίου στις 12:00.