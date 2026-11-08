Νικητής του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας ο Μαναζότ Ταφερί -Σταμούλης και Νούλα οι πρώτοι Έλληνες, γιορτή με 85.000 δρομείς στο Καλλιμάρμαρο [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Μαναζότ Ταφερί ήταν ο μεγάλος νικητής του φετινού Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών.

Ο Αιθίοπας δρομέας τερμάτισε πρώτος, με χρόνο 2 ώρες, 10 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα, μέσα σε αποθέωση από τις χιλιάδες κόσμου που συγκεντρώθηκε στο Καλλιμάρμαρο για τον τερματισμό των 85.000 δρομέων σήμερα που συμμετείχαν σε Μαραθώνιο και 10χλμ.

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Ο Ταφερί άφησε πίσω του τον συμπατριώτη του Ασέφα Μενγκίσα με 2:10.18, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Πάτρικ Κιπλάγκατ από την Κένυα με 2:11.22.

Όσον αφορά την ελληνική παρουσία, ο Κώστας Σταμούλης ήταν ο πρώτος που μπήκε στο στάδιο, τερματίζοντας με επίδοση 2:17:37, κερδίζοντας και το πανελλήνιο πρωτάθλημα, με τους Χαράλαμπο Πιτσόλη και Νίκο Σταμούλη να ακολουθούν.

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Η Νούλα πρώτη Ελληνίδα που τερμάτισε

Για δεύτερη διαδοχική χρονιά η Σταματία Νούλα ήταν η ταχύτερη Ελληνίδα του μαραθωνίου. Τερμάτισε συνολικά 6η με χρόνο 2:35.13, βελτιώνοντας το ρεκόρ διαδρομής της.

Συνολικά, νικήτρια ήταν η Γιατάνε Ντούσα από την Αιθιοπία με χρόνο 2:30.04, ενώ αμέσως μετά τη Νούλα, τερμάτισε η Αθανασία Κοκκορού με χρόνο 2:36.31.

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Πετρουλάκης και Μαρινάκου οι μεγάλοι νικητές στα 10 χιλιόμετρα

Την πρώτη θέση στον αγώνα δρόμου των 10 χιλιομέτρων του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας κατέκτησε στους άνδρες ο Παναγιώτης Πετρουλάκης με χρόνο 29:40, ενώ στις γυναίκες νικήτρια αναδείχθηκε η Αναστασία Μαρινάκου με χρόνο 33:09.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Στο κέντρο της πρωτεύουσας οι διακοπές κυκλοφορίας εφαρμόζονται σταδιακά, με διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις ανάγκες διεξαγωγής των αγώνων και τη διέλευση των δρομέων.

Από τις 04:00 έως τις 13:00

Στη Βασιλέως Γεωργίου Α', σε όλο το μήκος της.

Από τις 05:00 έως τις 13:00

Στην Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Στη Βασιλίσσης Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στη Συγγρού, από την οδό Φραντζή έως τη Βασιλίσσης Αμαλίας, και στα δύο ρεύματα.

Στην Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα.

Στην Ηλιουπόλεως, από την Υμηττού έως την Καρέα.

Στην Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα.

Στη Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της.

Στη Σταδίου, σε όλο το μήκος της.

Στην Πανεπιστημίου, σε όλο το μήκος της.

Στη Χαριλάου Τρικούπη, στο τμήμα μεταξύ Πανεπιστημίου και Ακαδημίας.

Στη Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα μεταξύ Πανεπιστημίου και Ακαδημίας.

Οι διακοπές επεκτείνονται και στις κάθετες οδούς των παραπάνω αξόνων, έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Από τις 05:00 έως τις 18:30

Στη Βασιλίσσης Σοφίας, από τη Βασιλίσσης Αμαλίας έως την οδό Ζαχάρωφ, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στη Ριζάρη, μεταξύ Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Στη Βασιλέως Γεωργίου Β', μεταξύ Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ρηγίλλης.

Στη Μελεάγρου, μεταξύ Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ησιόδου.

Στην Κλεάνθους, μεταξύ Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλέως Γεωργίου Β'.

Από τις 05:00 έως τις 19:30

Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στην Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα.

Στη Βασιλίσσης Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα.

Στην Αρχιμήδους, στο τμήμα μεταξύ της πλατείας Πλαστήρα και της οδού Μάρκου Μουσούρου.

Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αρδηττού οι απαγορεύσεις επεκτείνονται και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Κλειστοί οι βασικοί οδικοί άξονες Μεσογείων και Κηφισίας

Σημαντικές κυκλοφοριακές επιβαρύνσεις αναμένονται και στους βασικούς οδικούς άξονες που συνδέουν το κέντρο της Αθήνας με τα βόρεια και ανατολικά προάστια.

Ειδικότερα, από τις 06:00 έως τις 18:30 θα διακοπεί η κυκλοφορία στα ακόλουθα σημεία:

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Στη Λεωφόρο Μεσογείων, από την Κατεχάκη έως τον Πύργο Αθηνών, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στη Φειδιππίδου, μεταξύ των οδών Μιχαλακοπούλου και Κηφισίας.

Στη Θηβών, μεταξύ των οδών Μικράς Ασίας και Λεβαδείας, στο ρεύμα προς τη Μεσογείων.

Στη Μιχαλακοπούλου, μεταξύ Ιλισίων και Μεσογείων.

Στη Λεωφόρο Κηφισίας, μεταξύ Πανόρμου και Αλεξάνδρας.

Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μεταξύ Πανόρμου και Κηφισίας.

Επιπλέον, στη Λεωφόρο Μεσογείων, από τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής έως την Κατεχάκη, η κυκλοφορία θα διακοπεί και στα δύο ρεύματα από τις 08:30 έως τις 18:30.

Εκτεταμένες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις προβλέπονται και κατά μήκος της Λεωφόρου Μαραθώνος, από την περιοχή εκκίνησης του αγώνα έως τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής. Οι αποκλεισμοί θα πραγματοποιηθούν τμηματικά, ακολουθώντας την πορεία των αθλητών.

Αναλυτικά:

05:00 – 13:30: Από την αφετηρία του Μαραθωνίου έως τη Λεωφόρο Κάτω Σουλίου, στην Αγία Μαρίνα, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

07:30 – 15:00: Από τη Λεωφόρο Κάτω Σουλίου έως τη Λεωφόρο Διονύσου, και στα δύο ρεύματα.

08:00 – 16:45: Από τη Λεωφόρο Διονύσου έως τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής, και στα δύο ρεύματα.

Παράλληλα, πρόσθετες διακοπές κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν σε δρόμους της ευρύτερης περιοχής του Μαραθώνα:

05:00 – 13:30: Στην οδό Αγίας Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων), από τον Τύμβο Μαραθώνα έως τη Λεωφόρο Μαραθώνος.

05:00 – 10:30: Στη Λεωφόρο Κάτω Σουλίου, από την οδό Αγίου Αθανασίου έως τη Λεωφόρο Μαραθώνος.

05:00 – 09:30: Στην οδό Δημοκρατίας, από την Εθνική Οδό Αθηνών – Λιμένος Ραφήνας/Μιλτιάδου έως τη Λεωφόρο Κάτω Σουλίου.

05:00 – 13:30: Στην οδό Δημοκρατίας, από την οδό Λόφου έως την Εθνική Οδό Αθηνών – Λιμένος Ραφήνας/Μιλτιάδου, στο ρεύμα προς το κέντρο του Μαραθώνα.

05:00 – 13:30: Στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης, μεταξύ της ανώνυμης οδού μετά την Παγκόσμιας Φιλίας και της οδού Μιλήτου.

Επιπλέον, η οδός Σπηλαίου Πανός θα παραμείνει κλειστή έως τις 13:30 της Κυριακής.

Οι αποκλεισμοί στην Αττική Οδό

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επεκτείνονται και στην Αττική Οδό, όπου θα διακοπεί η κυκλοφορία σε συγκεκριμένους κλάδους εξόδου, επηρεάζοντας τις μετακινήσεις προς τα ανατολικά προάστια και την περιοχή του Μαραθώνα.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται οι ακόλουθοι αποκλεισμοί:

07:00 – 15:00: Διακοπή κυκλοφορίας στον κλάδο εξόδου προς Ραφήνα.

07:00 – 16:30: Διακοπή κυκλοφορίας στον κλάδο εξόδου προς Παλλήνη.

08:00 – 17:00: Κλειστή θα παραμείνει η έξοδος 15 προς τη Λεωφόρο Μαραθώνος, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Πηγή: iefimerida.gr - Σε εξέλιξη ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας με 85.000 δρομείς -Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί - iefimerida.gr