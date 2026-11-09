Νίκαια: Συνελήφθη 36χρονος για πυροβολισμούς έξω από κατάστημα -Είχε ολόκληρο «οπλοστάσιο» στο σπίτι του - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός 36χρονου για άσκοπους πυροβολισμούς με καραμπίνα έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Νίκαια, προχώρησαν οι αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Νοεμβρίου, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έλαβαν σήμα για άσκοπους πυροβολισμούς στην περιοχή της Νίκαιας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, με τη συνδρομή δυνάμεων της ΟΠΚΕ, οι οποίοι εντόπισαν αρχικά πέντε κάλυκες και στη συνέχεια τον 36χρονο να κρατά καραμπίνα.

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Στη θέα των αστυνομικών, ο άνδρας επιχείρησε να διαφύγει, στρέφοντας το όπλο εναντίον τους. Παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Στην καραμπίνα που κατασχέθηκε βρέθηκαν έξι φυσίγγια και ένα ακόμη στη θαλάμη, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκαν επιπλέον ένα φυσίγγιο και ένας σουγιάς.

astynomia.gr

Τι κατέσχεσαν οι αρχές από τις έρευνες στο σπίτι του

Σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, κατασχέθηκαν πέντε επιπλέον καραμπίνες, ένα περίστροφο με φυσίγγιο, 78 φυσίγγια, πλήθος αναδιπλούμενων σουγιάδων, μαχαιριών, τσεκουριών, τόξων και ξιφών, καθώς και τρία βέλη.

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Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν 999 γραμμάρια κάνναβης και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Σε βάρος του 36χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, με την οποία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.