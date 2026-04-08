Νίκαια: Συνελήφθη 42χρονος που έπειθε ανυποψίαστους πολίτες να «επενδύσουν» σε κρυπτονομίσματα - iefimerida.gr

Νίκαια: Συνελήφθη 42χρονος που έπειθε ανυποψίαστους πολίτες να «επενδύσουν» σε κρυπτονομίσματα

Στη σύλληψη ενός 42χρονου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για απάτες προχώρησε η ΕΛΑΣ στη Νίκαια.

Ο 42χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας (6/4) στη Νίκαια, καθώς εκκρεμούσε εις βάρος του απόφαση που προέβλεπε ποινή κάθειρξης 10 ετών για απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, με το περιουσιακό όφελος και τη ζημία να υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, από τον Νοέμβριο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2019, δρώντας μαζί με συνεργό του, εξαπατούσε θύματα πείθοντάς τα να επενδύσουν χρήματα σε κρυπτονομίσματα με υποσχέσεις υψηλών αποδόσεων.

Συνολικά διέπραξαν 27 περιπτώσεις απάτης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης, αποκομίζοντας παράνομα ποσά που ξεπερνούν τις 376.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

