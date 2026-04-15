Κινέζα είχε στήσει στο Μοσχάτο giga-κέντρο πλαστογραφίας -Διακινούσαν Κινέζους σε όλη την Ευρώπη, το σπίτι που τους κρατούσαν [βίντεο] - iefimerida.gr

Μία κερδοφόρα «μπίζνα» εκατομμυρίων φέρονται να είχαν στήσει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από την Κίνα που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη μεταφορά Κινέζων.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, προχώρησαν σε μία συντονισμένη επιχείρηση κατά την οποία συνέλαβαν 4 μέλη της οργάνωσης.

Το «safe house» στο Μοσχάτο

Σε βίντεο που δημοσιεύει το iefimerida, έχει καταγραφεί το προσωρινό κατάλυμα στο Μοσχάτο, το λεγόμενο «safe house», που μεταφέρονταν οι παράνομοι αλλοδαποί μέχρι την προώθηση τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σε αυτό φαίνεται το δωμάτιο που κοιμόντουσαν. Στο παράθυρο είχαν τοποθετήσει χαρτόνια ενώ στο πάτωμα υπάρχουν τρία στρώματα με σεντόνια και παπλώματα και στην απέναντι πλευρά του τοίχου, δύο ράντζα.

Σε άλλον χώρο υπάρχουν βαλίτσες και άλλα αντικείμενα που παρέμειναν μετά την έρευνα των αστυνομικών ενώ υπήρχε μπάνιο και ένα μικρό κουζινάκι.

Η επιχείρηση των Αρχών και οι μαρτυρίες κατοίκων

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης των αστυνομικών της ασφάλειας Αθηνών εκεί εντοπίστηκαν 7 παράνομοι αλλοδαποί, οι οποίοι παραμένουν υπό καθεστώς κράτησης μέχρι την επαναπροσαγωγή τους στις 21 Απριλίου, για να δικαστούν.

Παρκαρισμένο βρέθηκε και κατασχέθηκε και ένα από τα οχήματα που χρησιμοποιούσαν για τις μεταφορές, το οποίο ανήκε στην 48χρονη κατηγορούμενη από την Κίνα, η οποία ωστόσο δεν συνελήφθη.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής «Υπήρχανε πολλά άτομα. Είχε πολύ κόσμο, πηγαινοερχόντουσαν. Αυτό γινόταν σχεδόν από το καλοκαίρι, από τον Ιούνιο».

Είχαν στήσει τεράστιο εργαστήρια κατασκευής πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων -Ο ρόλος της 48χρονης

Περίπου 3,5 χιλιόμετρα από το Μοσχάτο, στην Καλλιθέα, σε μία απόσταση που με αυτοκίνητο χρειάζεται περίπου 9 λεπτά για να καλυφθεί, η οργάνωση είχε στήσει, σύμφωνα με τις αρχές, ένα από τα μεγαλύτερα εργαστήρια κατασκευής πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, στην Ευρώπη.

Σε αυτό βρέθηκαν εκτυπωτές, πλαστικοποιητές, πληκτρολόγια, φορητοί υπολογιστές, φορητό scanner, χρωματόμετρο, μονάδα υπολογιστή, μηχάνημα τύπου LASER, μηχάνημα εντύπωσης σφραγίδας, οθόνη υπολογιστή, εξωτερικός σκληρός δίσκος, κ.α.

Ο χώρος αυτός ανήκε επίσης στην 48χρονη η οποία δρώντας – σύμφωνα με τις αρχές- επικουρικά, εξασφάλιζε ο εντοπισμός τους να είναι δυσχερής, με σκοπό τη συνέχιση της εγκληματική τους δράσης.

Πως δρούσε η σπείρα

Οι παράνομοι αλλοδαποί έφταναν αεροπορικώς από την Κίνα, σε Σερβία και Αλβανία. Εισέρχονταν στην ελληνική επικράτεια είτε με τα πόδια μέσω των ελληνοαλβανικών συνόρων, είτε με λεωφορεία. Επιβιβάζονταν σε ΚΤΕΛ με προορισμό την Αθήνα όπου τους παραλάμβανε 47χρονος που είχε τον ρόλο του διακινητή για να τους μεταφέρει στο προσωρινό κατάλυμα του Μοσχάτου.

Τα μέλη της συμμορίας παραλάμβαναν ταχυδρομικά από την Κίνα, μέσω διεθνών ταχυδρομικών εταιριών, στελέχη και μήτρες διαβατηρίων και καρτών VISA.

Οι κατασχέσεις και η «ταρίφα»

Κατά την διάρκεια της έρευνας κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 18 κινητά, ταξιδιωτικά έγγραφα όπως κάρτες ασύλου, άδειες διαμονής και πλαστά διαβατήρια Κινεζικών, Ιαπωνικών, Κορεατικών και άλλων αρχών.

Η… «ταρίφα» για κάθε παράνομο αλλοδαπό κυμαινόταν από 5 έως 10.000 ευρώ. Εκτιμάται ότι από τον Ιανουάριο πραγματοποίησαν – κάποιες σχεδίαζαν να τις πραγματοποιήσουν- 203 μεταφορές με το οικονομικό όφελος να κυμαίνεται μεταξύ 1 και 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Σημειώνεται πως στην επιχείρηση παρείχε συνδρομή ειδικός εμπειρογνώμονας της Europol.

Συνολικά συνελήφθησαν 4 μέλη της οργάνωσης, τέσσερις άνδρες από την Κίνα 47, 40, 38 και 35 ετών ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και μία γυναίκα επίσης από την Κίνα 48 ετών.

Η δικογραφία

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους αφορά τα αδικήματα της «συμμορίας», «πλαστογραφίας και πλαστογραφίας πιστοποιητικών», τον «κώδικα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης», το νόμο «περί αλλοδαπών», «διευκόλυνση εισόδου/εξόδου από το ελληνικό έδαφος» και «πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικής δραστηριότητες».

Τρεις από τους 4 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και συγκεκριμένα της εμφάνισης στο τμήμα ασφαλειας της περιοχής τους και της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, ενώ ο ένας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.