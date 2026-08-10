Νέος πυρομετεωρολογικός σταθμός στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής - Ο ρόλος του - iefimerida.gr

Στον Ταξιάρχη της Χαλκιδικής λειτουργεί ένας νέος αυτόματος απομακρυσμένος πυρομετεωρολογικός σταθμός της Πυρομετεωρολογικής Ομάδας FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), στο πλαίσιο της πρόληψης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας για τις δασικές πυρκαγιές στη Χαλκιδική.

Ο σταθμός, που είναι εγκατεστημένος στον ξενώνα «Ροδαμός», αποτελεί μέρος του δικτύου PYROMET και έχει ως στόχο την παρακολούθηση, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, των πυρομετεωρολογικών συνθηκών στην περιοχή, παρέχοντας πολύτιμα δεδομένα για την εκτίμηση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών και την καλύτερη επιχειρησιακή προετοιμασία των αρμόδιων φορέων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε συνάντηση εκπροσώπων φορέων που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή παρουσιάστηκαν η λειτουργία του σταθμού και οι δυνατότητες αξιοποίησης των δεδομένων του. Σε αυτήν συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πολυγύρου, Θόδωρος Τσίγκας, εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, του Πανεπιστημιακού Δασαρχείου Ταξιάρχη και της ΛΕΦΕΔ. Από την Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME συμμετείχαν ο επικεφαλής της ομάδας, πυρομετεωρολόγος και κύριος ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Θοδωρής Γιανναρός και η ερευνήτρια της ομάδας FLAME Δάφνη Παρλιάρη.

14 πυρομετεωρολογικοί σταθμοί της PYROMET σε όλη την Ελλάδα

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου, το δίκτυο PYROMET αριθμεί σήμερα συνολικά 14 σταθμούς, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί σε περιοχές αυξημένου ενδιαφέροντος σε ολόκληρη τη χώρα. Μέσω των σταθμών καταγράφονται κρίσιμες μετεωρολογικές παράμετροι και υπολογίζονται δείκτες πυρομετεωρολογικού κινδύνου, καθώς και άλλοι τυποποιημένοι δείκτες που σχετίζονται με τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς, όπως η υγρασία των νεκρών δασικών καυσίμων και η ευφλεκτότητα.

Η Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME του ΕΑΑ αξιοποιεί τα δεδομένα αυτά σε συνδυασμό με παρατηρήσεις και αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού, με σκοπό την καθημερινή παρακολούθηση και ανάλυση των συνθηκών που ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών. Παράλληλα, η ομάδα δραστηριοποιείται στην παραγωγή προγνωστικών προϊόντων, ενημερωτικών χαρτών και αναλύσεων, στη μελέτη παλαιότερων πυρκαγιών, καθώς και στην εκπαίδευση και ενημέρωση φορέων, εθελοντικών ομάδων και πολιτών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα δεδομένα του πυρομετεωρολογικού σταθμού στον Ταξιάρχη, όπως και οι σχετικοί δείκτες πυρομετεωρολογικού κινδύνου, είναι διαθέσιμα ελεύθερα και σε πραγματικό χρόνο μέσω του δικτύου PYROMET: https://pyromet.fireweather.eu/station.html?id=23462

ΑΠΕ-ΜΠΕ