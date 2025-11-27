Νέος Κόσμος: Ισχυρή έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων - Εμπρησμό «βλέπουν» οι Αρχές - iefimerida.gr

Ισχυρή έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Νέο Κόσμο έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Πέμπτης (27/11).

Οι Αρχές εξετάζουν το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν συγκεντρώσει, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται περί εμπρησμού. Άγνωστοι φέρονται να έσπασαν τη τζαμαρία του καταστήματος, που βρίσκεται στην οδό Λυσιμαχίας κι έβαλαν φωτιά.

Από την φωτιά προκλήθηκαν φθορές στο εσωτερικό του καταστήματος, ενώ δεν βρέθηκαν υπολείμματα του εμπρηστικού μηχανισμού. Γείτονες αναφέρουν πως έχουν προκληθεί ρωγμές στους τοίχους των σπιτιών τους, από τη δυνατή έκρηξη, ενώ έχουν διακοπή ροής νερού.

