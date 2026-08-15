 Νέος ΚΟΚ: Οι παραβάσεις που σε στέλνουν ξανά στα θρανία -Πότε χάνεις το δίπλωμα οδήγησης - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Οι παραβάσεις που σε στέλνουν ξανά στα θρανία -Πότε χάνεις το δίπλωμα οδήγησης

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Σοβαρές ποινές για όσους επαναλαμβάνουν παραβάσεις προβλέπει ο ΚΟΚ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις για όσους επαναλαμβάνουν σοβαρές παραβάσεις, φτάνοντας ακόμη και στην υποχρεωτική επανεξέταση για την ανάκτηση της άδειας οδήγησης.

Η αναθεώρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας έγινε με βασικό στόχο τον περιορισμό των επικίνδυνων και παράνομων συμπεριφορών στους ελληνικούς δρόμους. Η αυστηροποίηση των ποινών, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των ελέγχων και τη σταδιακή αξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων επιτήρησης, διαμορφώνει πλέον ένα πολύ πιο στενό πλαίσιο για τους παραβάτες οδηγούς.

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