Νεολαία ΠΑΣΟΚ για τη βεβήλωση του μνημείου του Παύλου Φύσσα με ναζιστικά σύμβολα: Δεν θα περάσει η ακροδεξιά τρομοκρατία

Την έντονη καταδίκη της για τη βεβήλωση του μνημείου του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, με ναζιστικά σύμβολα, εκφράζει η Νεολαία ΠΑΣΟΚ.

Η νεολαία του κόμματος κάνει λόγο για μια «θρασύδειλη πράξη μίσους» που προσβάλλει τη μνήμη του δολοφονημένου μουσικού και προκαλεί ευθέως τη Δημοκρατία.

Σε ανακοίνωσή της, η Νεολαία ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η συγκεκριμένη ενέργεια δεν αποτελεί μόνο προσβολή στη μνήμη του Παύλου Φύσσα, ο οποίος δολοφονήθηκε από μέλος της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, αλλά συνιστά και ευθεία πρόκληση απέναντι στην κοινωνία και τις δημοκρατικές αξίες.

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Η ανακοίνωση της νεολαίας ΠΑΣΟΚ

«Η Νεολαία ΠΑΣΟΚ καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη βεβήλωση του μνημείου του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, με ναζιστικά σύμβολα. Πρόκειται για μια άθλια, θρασύδειλη πράξη μίσους, που δεν προσβάλλει μόνο τη μνήμη ενός νέου ανθρώπου που δολοφονήθηκε από τη ναζιστική εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, αλλά προκαλεί ευθέως τη Δημοκρατία και την κοινωνία .

Όσοι επιχειρούν να ξαναγράψουν την ιστορία με σβάστικες και σύμβολα τρόμου, ας γνωρίζουν ότι δεν εκφοβίζουν κανέναν μας. Ο φασισμός είναι βία, μισαλλοδοξία και απειλή για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και απέναντί του δεν χωρούν ούτε ανοχή ούτε ίσες αποστάσεις.

Η Δημοκρατία οφείλει να απαντήσει με αποφασιστικότητα. Ζητάμε την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των δραστών. Η μνήμη του Παύλου Φύσσα είναι οδηγός μας για νέους αγώνες. Δεν θα αφήσουμε τον φασισμό να σηκώσει κεφάλι. Ούτε στο Κερατσίνι, ούτε πουθενά».