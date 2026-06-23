Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ -Μοιράζει 2,9 εκατ. ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης - iefimerida.gr

Τζακ ποτ σημειώθηκε στην κλήρωση του ﻿Τζόκερ την Τρίτη, με αποτέλεσμα η πρώτη κατηγορία να μοιράζει 2,9 εκατ. ευρώ την ερχόμενη Πέμπτη.

Αντίθετα, βρέθηκε ένας τυχερός στην δεύτερη κατηγορία, με το «πεντάρι» να τον κάνει πλουσιότερο κατά 100.000 ευρώ.



Οι αριθμοί που έβγαλε η κληρωτίδα είναι οι εξής: 4, 12, 18, 21, 42 και τζόκερ: 15.