Νέο τρομακτικό ατύχημα στα Λιμανάκια -Αυτοκίνητο έπεσε στα βράχια και ανατράπηκε - iefimerida.gr

Ακόμα ένα τροχαίο προστέθηκε στη μαύρη λίστα της γνωστής διαδρομής της Νότιας Αττικής, με τις εικόνες να επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά πως η ταχύτητα δεν συγχωρεί.

Ένα νέο ατύχημα σημειώθηκε στις στροφές στα Λιμανάκια, σε ένα σημείο που εδώ και δεκαετίες έχει συνδέσει το όνομά του περισσότερο με κόντρες και υπερβολικές ταχύτητες παρά με την ομορφιά των κολπίσκων του. Η συγκεκριμένη περιοχή έχει γίνει μια άτυπη «πίστα» για όσους πιστεύουν ότι μπορούν να ξεγελάσουν τη φυσική, με τις επικίνδυνες συμπεριφορές να αποτελούν καθημερινότητα.

