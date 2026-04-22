Νέο μέτρο στήριξης για οικογένειες: Ενίσχυση με 150 ευρώ για κάθε παιδί -Τα εισοδηματικά όρια [παραδείγματα] - iefimerida.gr

Ανάμεσα στα 8 μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένα νέο, η οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά.



Πρόκειται για ένα μέτρο συνολικού κόστους 240 εκατ. ευρώ, ενώ δικαιούχοι είναι 975.000 νοικοκυριά (3,3 εκατ. γονείς και παιδιά).

Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, παρέχεται έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί.

Αυτή θα δοθεί χωρίς καμία αίτηση, στα τέλη Ιουνίου, και θα απευθύνεται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη, σχεδόν το 80% δηλαδή των οικογενειών με τέκνα.

Αναλυτικά παραδείγματα για την ενίσχυση οικογενειών με παιδιά