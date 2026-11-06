 Νέο Ηράκλειο: Χειροπέδες σε δύο οδηγούς μετά από συμπλοκή με λοστούς -Το άγριο επεισόδιο στη μέση του δρόμου - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Χειροπέδες σε δύο οδηγούς μετά από συμπλοκή με λοστούς -Το άγριο επεισόδιο στη μέση του δρόμου

Περιπολικό της Αστυνομίας
Περιπολικό της Αστυνομίας / INTIME: ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
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Επεισόδιο μεταξύ δύο οδηγών το απόγευμα της Πέμπτης (5/11) στο Νέο Ηράκλειο, οδήγησε στη σύλληψη και των δύο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διένεξη σημειώθηκε περίπου στις 17:35 και γρήγορα εξελίχθηκε σε συμπλοκή.

Τραυματίστηκαν με λοστούς και συνελήφθησαν

Οι δύο άνδρες, ένας 23χρονος Έλληνας και ένας 60χρονος Αλβανός, φέρονται να τραυμάτισαν ο ένας τον άλλον χρησιμοποιώντας λοστούς.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά και οι δύο εμπλεκόμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις Αρχές.

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