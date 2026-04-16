Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για τον Μυλωνάκη: Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, σταθερή η κατάστασή του - iefimerida.gr

Σταθερή παραμένει η κατάσταση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη.



Σύμφωνα με το νέο ιατρικό ανακοινωθέν, ο Γιώργος Μυλωνάκης συνεχίζει να είναι διασωληνωμένος σε ΜΕΘ.

Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Μυλωνάκη

«Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κ. Γεώργιος Μυλωνάκης συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή» σημειώνει το ιατρικό ανακοινωθέν.

Νωρίτερα, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο χειρουργός του Γιώργου Μυλωνάκη, επεμβατικός Νευροακτινολόγος-διευθυντής ΕΣΥ, Ευτύχιος Αρχοντάκης, ανέφερε ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες.



«Στο χειρουργείο σκοπός μας ήταν να αποκλείσουμε το ανεύρυσμα. Το κάναμε αυτό και το δεύτερο βήμα είναι να ξεπεράσει ο ίδιος ο ασθενής την αιμορραγία. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να μιλάμε από τώρα, είναι πολύ νωρίς ακόμη».



Σχετικά με τα τα όσα λέγονται για την κρισιμότητα της έκτης και έβδομης ημέρας, ο κ. Αρχοντάκης απάντησε: «Σε περιπτώσεις που μπορεί να συμβούν σε κάθε υπαραχνοειδή αιμορραγία κάποιες επιπλοκές οι οποίες είναι χρονικά ορίζονται σε εκείνες τις ημέρες», εξηγώντας ότι σχετίζεται με το πώς αντιδρούν οι αρτηρίες στο αίμα που είναι ήδη διάχυτο στον εγκέφαλο.

«Θα περίμενα να περάσουν δύο εβδομάδες για να μιλήσω», πρόσθεσε και συνέχισε: «Η αιμορραγία είναι κάτι συνεχές, μέρα με τη μέρα πηγαίνουμε».