Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Μυλωνάκη: Σταθερή η κατάστασή του, παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ - iefimerida.gr

Σταθερή παραμένει η κατάσταση υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, σύμφωνα με το νέο ιατρικό ανακοινωθέν.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Μυλωνάκη

«Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Γεώργιος Μυλωνάκης συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή» σημειώνει το ανακοινωθέν.

Εχθές, το απόγευμα στον Ευαγγελισμό βρέθηκε εκ νέου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του κ. Μυλωνάκη.