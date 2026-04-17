Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Μυλωνάκη: Σταθερή η κατάστασή του, παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ - iefimerida.gr

Σταθερή παραμένει η κατάσταση υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, σύμφωνα με το νέο ιατρικό ανακοινωθέν.
Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.
Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Μυλωνάκη
«Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Γεώργιος Μυλωνάκης συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή» σημειώνει το ανακοινωθέν.
Εχθές, το απόγευμα στον Ευαγγελισμό βρέθηκε εκ νέου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του κ. Μυλωνάκη.
