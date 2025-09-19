Κρήτη: Νέο επεισόδιο στην Αγυιά -Στο νοσοκομείο δύο μετανάστες - iefimerida.gr

Στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι οδηγήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου δύο Αιγύπτιοι μετανάστες από τον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, για ένα ακόμα βράδυ οι μετανάστες που ζητάνε να φύγουν από την Αγυιά ξεσηκώθηκαν και πιάστηκαν στα χέρια με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση αστυνομικής δύναμης.

Ασθενοφόρα μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο Χανίων

Δύο ασθενοφόρα μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο Χανίων ενώ μια διμοιρία κλήθηκε να επιβάλει την τάξη.

Εν τω μεταξύ λίγες ώρες πριν, οι λιμενικοί πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κεντρικό λιμεναρχείο Χανίων, για την κατάσταση που επικρατεί στην Αγυιά και τις συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται.