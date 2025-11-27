Νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων: Κόκκινη προειδοποίηση για την «Adel» σε 10 περιοχές - iefimerida.gr

Το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τρίτη επικαιροποιείται σε κόκκινη προειδοποίηση, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Καιρικό σύστημα με το όνομα «Adel» θα επηρεάσει σήμερα Πέμπτη (27/11) και αύριο Παρασκευή (28/11) με βροχές και καταιγίδες σχεδόν όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας, καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο, θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πού θα χτυπήσει η «Adel»

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην Αιτωλοακαρνανία, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Την Παρασκευή (28/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Β. Στα νησιά του Ιονίου και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες.

Γ. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.

Δ. Στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).