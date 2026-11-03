Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το απόγευμα -Κόκκινη προειδοποίηση για τρεις περιοχές - iefimerida.gr

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ.

Ωστόσο επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το προηγούμενο δελτίο.

Η κακοκαιρία AGNETA επηρεάζει τη χώρα

Η κακοκαιρία που έλαβε από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία το όνομα AGNETA επηρεάζει τη χώρα μας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως σήμερα Τρίτη (03-11-2026) το απόγευμα κυρίως στα βορειοανατολικά της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τρίτη

α. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (συμπεριλαμβανομένης της Θάσου και της Σαμοθράκης), καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος και Λέσβος) έως το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στα υπόλοιπα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από τη Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).