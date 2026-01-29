Νέο έκτακτο δελτίο Επιδείνωσης Καιρού: Οι 9 περιοχές που θα χτυπήσει η κακοκαιρία και ποιες ώρες - iefimerida.gr

Στην επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού προχώρησε η ΕΜΥ, την ώρα που η κακοκαιρία Kristin έχει φέρει από το πρωί βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

Όπως επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν μεταβολές από το αρχικό δελτίο.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας Kristin

Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Πέμπτη (29-01-26):

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

β. στη δυτική Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. στη Θράκη μέχρι το βράδυ.

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.