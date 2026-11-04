Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών -Πρόεδρος ο Άγγελος Δερετζής - iefimerida.gr

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Ελλάδος μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και την πρώτη συνεδρίαση των νεοεκλεγέντων μελών.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνομοσπονδία Λαϊκών

Όπως αναφέρει η συνομοσπονδία σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην θέση του προέδρου αναδείχθηκε ο 'Αγγελος Δερετζής, ενώ γενικός γραμματέας λαϊκών αγορών ορίστηκε ο Νικόλαος Σωτηρίου. Αναπληρωτής πρόεδρος αναλαμβάνει ο Μιχαήλ Γεργής, ενώ αντιπρόεδροι ορίστηκαν ο Δημήτριος Σαμαράς και η Στεφανία Τζοάνου. Αναπληρωτής γενικός γραμματέας αναλαμβάνει ο Δημήτριος Γεωργιάδης και ταμίας ο Σάββας Κοτανίδης.

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Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης οι Νικόλαος Δρούτσας, Γεώργιος Ζητζιόβας, Ελένη Μαραγκάκη, Ιωάννης Μεχτερίδης, Δημήτριος Μουτσούλας, Ιωάννης Μπασινάς, Νικόλαος Παπανικολάου, Ειρηναίος Παρίσης, Παντελής Σαουλίδης, Ευθύμιος Σεραφειμίδης, Κωνσταντίνος Σφυρλάς, Χρήστος Τσιτσιλικάκης, Γεώργιος Τσούνιας και Γεώργιος Χρυσαφίδης.

Παράλληλα, εντεταλμένος εκπρόσωπος Αγροτικής Παραγωγής ορίστηκε ο Βασίλης Λυγούδης, ενώ την ευθύνη της Στρατηγικής και των Θεσμικών Σχέσεων για Αγροτικά Θέματα αναλαμβάνει ο Απόστολος Τσακανίκας. Εκπρόσωπος Τύπου της Συνομοσπονδίας ορίστηκε ο Νικόλαος Παυλίδης.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκροτήθηκε με προϊσταμένη τη Νεκταρία Μπούρα και αναπληρωτή προϊστάμενο τον Ιωάννη Κουτσουβέλη. Μέλη της είναι οι Δημήτριος Βασιλειάδης, Αθανάσιος Δούφλιας και Κωνσταντίνος Καλπακίδης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της συνομοσπονδίας, βασικές προτεραιότητες της νέας διοίκησης είναι η ουσιαστική εκπροσώπηση των παραγωγών και των επαγγελματιών πωλητών, η ανάδειξη και αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο, καθώς και η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και του θεσμού των λαϊκών αγορών.

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Η νέα διοίκηση δηλώνει ότι θα κινηθεί με γνώμονα την ενότητα, τη συνεργασία και τη συλλογική διεκδίκηση, επιδιώκοντας την προώθηση λύσεων για τις ανάγκες των παραγωγών και των επαγγελματιών πωλητών σε ολόκληρη τη χώρα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ