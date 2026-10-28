Νέο έκτακτο δελτίο για την 28η Οκτωβρίου: Οι 4 περιοχές σε red code, πού θα βρέχει, μέχρι ποια ώρα θα συνεχιστεί η καταιγίδα στην Αττική - iefimerida.gr

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Οι περιοχές με Red Code

Τα πιο έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) προβλέπονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

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Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη (28-10-2026):

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φωκίδας, ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

O καιρός ανά την Ελλάδα

Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Ιόνιο. Πιο αναλυτικά, αρχικά αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως στη Χαλκιδική, στα ανατολικά και νοτιοανατολικά ηπειρωτικά, στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Από τις πρώτες πρωινές ώρες βροχές και καταιγίδες αναμένονται και σε τμήματα της Μακεδονίας και της Θράκης. Σχετική εξασθένηση των φαινόμενων αναμένεται από αργά το βράδυ.

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Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1200 μέτρων της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και τμημάτων της Κεντρικής και Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 1 έως 12 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 18, στη Θεσσαλία από 5 έως 13, στην Ήπειρο από 5 έως 17, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 7 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 9 έως 18, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 16, στις Κυκλάδες από 12 έως 18, και στα Δωδεκάνησα από 16 έως 20 και στην Κρήτη από 12 έως 20 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και το μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια τμήματά του πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

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Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 9 έως 13 βαθμούς Κελσίου.