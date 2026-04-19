Τραγωδία στη Νεμέα: Νεκρή η οδηγός -Το αυτοκίνητό της καρφώθηκε σε κολώνα - iefimerida.gr

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Νεμέα και πιο συγκεκριμένα στο 114ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Τρίπολης-Κορίνθου.
Σύμφωνα με το korinthos tv, όλα έγιναν λίγο πριν τις 15:00, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η άτυχη γυναίκα εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός οδοστρώματος και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα φωτισμού.
Απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της η οδηγός -Διαπιστώθηκε ο θάνατός της στο νοσοκομείο Ναυπλίου
Η οδηγός εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματος και για τον απεγκλωβισμό της επιχείρησαν πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου και το κλιμάκιο Νεμέας.
Χωρίς τις αισθήσεις της απεγκλωβίστηκε η γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Δείτε εικόνες από το σημείο που σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο