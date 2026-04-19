Τραγωδία στη Νεμέα: Νεκρή η οδηγός -Το αυτοκίνητό της καρφώθηκε σε κολώνα - iefimerida.gr

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Νεμέα και πιο συγκεκριμένα στο 114ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Τρίπολης-Κορίνθου.

Σύμφωνα με το korinthos tv, όλα έγιναν λίγο πριν τις 15:00, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η άτυχη γυναίκα εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός οδοστρώματος και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα φωτισμού.

Απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της η οδηγός -Διαπιστώθηκε ο θάνατός της στο νοσοκομείο Ναυπλίου

Η οδηγός εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματος και για τον απεγκλωβισμό της επιχείρησαν πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου και το κλιμάκιο Νεμέας.

Χωρίς τις αισθήσεις της απεγκλωβίστηκε η γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

