Νεκροτομή με τη βοήθεια AI σήμερα στη Θεσσαλονίκη -Τα προβλήματα στις πρώτες δοκιμές, αναγνώρισε φωτό καρδιάς ως πνεύμονα - iefimerida.gr

Νεκροτομή με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για το πιλοτικό πρόγραμμα που προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες της χώρας, το οποίο αφορά την καταγραφή της διαδικασίας νεκροτομής μέσω ταμπλέτας, την καταγραφή προφορικών σημειώσεων κατά την εξέταση ενώ σε συμβουλευτικό επίπεδο, η «Α.Ι.» τεχνολογία θα δίνει και πιθανή αιτία θανάτου.

Τα προβλήματα που προέκυψαν στην πρώτη πιλοτική εφαρμογή

Όπως έχει αποκαλύψει ήδη η εφημερίδα «Απογευματινή» η πρώτη πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος ξεκίνησε πριν από δύο εβδομάδες στην ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, ενώ ακολούθησαν οι υπηρεσίες Πειραιώς και Πάτρας. Τα αποτελέσματα ωστόσο, δεν ήταν τα αναμενόμενα. Υπήρχε πρόβλημα σύνδεσης με το ασθενές δίκτυο WI-FI του νεκροτομείου, η φωνητική καταγραφή σημειώσεων δεν λειτούργησε, ενώ στο πόρισμα που κατέληξε συμβουλευτικά η Τεχνητή Νοημοσύνη ήταν καθ’ όλα λανθασμένο. Το πρόβλημα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες του iefimerida.gr είναι πως η βάση δεδομένων με υλικό της ιατροδικαστικής είναι απειροελάχιστο σε σχέση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, όπως εξάλλου και το οπτικό υλικό που έχει φορτωθεί ώστε το σύστημα να αναγνωρίζει τα ανθρώπινα όργανα.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχει αναλάβει την ειδική εφαρμογή που στο μέλλον θα χρησιμοποιείται από τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες της χώρας και ήδη ξεκίνησε να χρησιμοποιείται πιλοτικά προκειμένου να καταγραφούν οι αδυναμίες και να λυθούν επιμέρους ζητήματα. Πρόκειται για μια τεράστια δαπάνη χρημάτων σε ένα αντικείμενο, το οποίο βασίζεται ολοκληρωτικά πάνω στις γνώσεις των ιατροδικαστών και δεν είναι εφικτό, στην παρούσα φάση τουλάχιστον να αφεθεί στην τεχνολογία, υποστηρίζουν ιατροδικαστές που μίλησαν στο iefimerida.gr. Άλλωστε, δεν έχει εφαρμοστεί σε καμία Ευρωπαϊκή χώρα, ένα μέρος των οποίων αντιθέτως, ως προς τις ιατροδικαστικές πράξεις, εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Εναρμόνιση. Δηλαδή, την πλήρη καταγραφή κάθε εξέτασης με οπτικά μέσα, προκειμένου σε περίπτωση αιτήματος, να μην χρειάζεται η οδυνηρή και μακάβρια διαδικασία εκταφής του θύματος για επανεξέταση, αλλά να ανατρέχεται το καταγραφέν οπτικό υλικό για τυχόν επίλυση αποριών. Ό,τι συνέβαινε δηλαδή μέχρι πριν λίγα χρόνια στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ακόμη δεν είναι έτοιμη να καταλήγει σε πορίσματα για τις αιτίες θανάτου. Άλλωστε αυτό αποδείχθηκε περίτρανα όταν στην πιλοτική εφαρμογή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών επιδείχθηκε στο «Α.Ι.» σύστημα φωτογραφία της καρδιάς και το πρόγραμμα την αναγνώρισε ως πνεύμονα.