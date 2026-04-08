Συντετριμμένη η Θεανώ Φωτίου στην κηδεία του γιου της -Παρόντες Τσίπρας, Κακλαμάνης, στελέχη της Αριστεράς - iefimerida.gr

Το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Ρίζο, τον γιο της Θεανώς Φωτίου, που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στο Α΄ Νεκροταφείο.
Ο γιος της Θεανώς Φωτίου «έφυγε» τη Δευτέρα από τη ζωή έπειτα από καρδιακή ανακοπή.
Η κηδεία του Βασίλη Ρίζου τελέστηκε νωρίτερα σήμερα από το Α' νεκροταφείο ενώ θα ακολουθήσει αποτέφρωση της σορού στις 16:30 στη Ριτσώνα.
Συντετριμμένοι στην κηδεία, η Θεανώ Φωτίου, ο εγγονός της Δημήτρης και η σύντροφος του Βασίλη Ρίζου.
Μεταξύ άλλων στο Α' Νεκροταφείο έφτασαν ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, η Σοφία Ζαχαράκη, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Νάσος Ηλιόπουλος και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η Ρένα Δούρου, η Ραλλία Χρηστίδου κ.ά.
