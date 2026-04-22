 Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας-Καρτερίου - iefimerida.gr
Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας-Καρτερίου

Τροχαίο δυστύχημα μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων, με έναν νεκρό και δύο τραυματίες, σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας - Καρτερίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τη σύγκρουση εγκλωβίστηκαν οι δύο οδηγοί των οχημάτων. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με πέντε υπαλλήλους, καθώς και όχημα της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνων.

Νεκρός ο 75χρονος οδηγός

Νεκρός ανασύρθηκε ένας 75χρονος οδηγός ενώ ο 56χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος μεταφέρθηκε τραυματίας στο νοσοκομείο.

Πριν την άφιξη της πυροσβεστικής στο σημείο είχε βγει τραυματισμένη από το ένα όχημα η 78χρονη σύζυγος του 75χρονου.

