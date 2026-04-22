Τραγωδία στη Μύκονο: Νεκρός 53χρονος κοντά στο νεκροταφείο -Σε εξέλιξη έρευνα από τις αρχές - iefimerida.gr

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας 53 ετών στην περιοχή του νεκροταφείου στο Μαράθι της Μυκόνου, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας, κάτοικος Μυκόνου και ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στο νησί, φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με το Cyclades24. Ωστόσο, οι αρχές κρατούν επιφυλάξεις, καθώς η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και υπό διερεύνηση.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για τα αίτια θανάτου

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ήδη ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να αποκλειστεί πλήρως το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Μέχρι στιγμής, τα πρώτα στοιχεία δεν δείχνουν κάτι τέτοιο.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη συλλογή μαρτυριών και στοιχείων από το σημείο, ενώ καθοριστική αναμένεται να είναι η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.

Αναμονή για την ιατροδικαστική εξέταση

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη θλίψη και προβληματισμό στην τοπική κοινωνία της Μυκόνου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης.