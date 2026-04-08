Νεκρός σε νοσοκομείο εντοπίστηκε ο 28χρονος που είχε εξαφανιστεί στην Καισαριανή - iefimerida.gr

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση του 28χρονου Πολυχρόνη, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης (8/4) στην Καισαριανή.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος από το «Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο 28χρονος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο στις 5/4, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος πήγε στο νοσοκομείο και η κατάστασή του κρίθηκε τόσο κρίσιμη που μπήκε για να υποβληθεί σε εξετάσεις και δεν του πήραν τα προσωπικά του στοιχεία.

Καισαριανή: Μία μέρα πριν είχαν δημοσιοποιηθεί τα στοιχεία του

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε προχωρήσει την Μεγάλη Τρίτη, 7/4, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ διερευνώνται από την ΕΛΑΣ.