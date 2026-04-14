Λέσβος: Νεκρός οδηγός μηχανής - Έπεσε πάνω σε απορριμματοφόρο - iefimerida.gr

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό οδηγό μηχανής μετά από σύγκρουση με απορριμματοφόρο, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα στη Λέσβο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή του γηπέδου της Μυτιλήνης, όταν δίκυκλο κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα έπεσε στο πίσω μέρος απορριμματοφόρου του Δήμου Μυτιλήνης, το οποίο εκτελούσε εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων.

Αποτέλσμα ήταν ο ακαριαίος θάνατος του αναβάτη,﻿ ο οποίος είχε καταγωγή από το Μαρόκο και έμενε μόνιμα στη Μυτιλήνη.

Συνελήφθη ο οδηγός του απορριμματοφόρου

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα.

Τέλος, το όχημα τέθηκε προσωρινά εκτός κυκλοφορίας προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανάκρισης.