Λέσβος: Νεκρός οδηγός μηχανής - Έπεσε πάνω σε απορριμματοφόρο - iefimerida.gr

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό οδηγό μηχανής μετά από σύγκρουση με απορριμματοφόρο, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα στη Λέσβο.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή του γηπέδου της Μυτιλήνης, όταν δίκυκλο κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα έπεσε στο πίσω μέρος απορριμματοφόρου του Δήμου Μυτιλήνης, το οποίο εκτελούσε εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων.
Αποτέλσμα ήταν ο ακαριαίος θάνατος του αναβάτη, ο οποίος είχε καταγωγή από το Μαρόκο και έμενε μόνιμα στη Μυτιλήνη.
Συνελήφθη ο οδηγός του απορριμματοφόρου
Ο οδηγός του απορριμματοφόρου συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα.
Τέλος, το όχημα τέθηκε προσωρινά εκτός κυκλοφορίας προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανάκρισης.
