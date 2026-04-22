Νεκρός ο Μαρίνος, αγωνία για την Ελευθερία: Η σχέση τους, ο χωρισμός, η πίεση να τα ξαναβρούν -Το ύποπτο μήνυμα, έρευνες για την αγνοούμενη - iefimerida.gr

Απάντηση στο ερώτημα εάν η φερόμενη ως αυτοχειρία του 38χρονου Μαρίνου Α. σχετίζεται με την εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, καλούνται να δώσουν οι αστυνομικοί του Ηρακλείου που έχουν αναλάβει την διερεύνηση της πολύκροτης υπόθεσης.

Ο ιδιοκτήτης επιχείρησης με τέντες σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης, κοντά στις Δαφνές όπου ήταν το σπίτι της 43χρονης Ελευθερίας, μητέρας τριών παιδιών, φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας μια κοντόκανη κυνηγετική καραμπίνα στο εκκλησάκι της Παναγίας της Καρδιώτισσας, στην Ξερή Καρά, έξω από το χωριό του Προφήτη Ηλία.

Η εξαφάνιση της Ελευθερίας

Τα παιδιά, ο αδελφός και άλλοι συγγενείς της Ελευθερίας, εάν και τις πρώτες ώρες πίστευαν πως ο άνθρωπος τους απλώς ήθελε να φύγει για λίγη ώρα μακριά από όλους και από όλα, από το βράδυ της Τρίτης ξεκίνησαν να νιώθουν πως η εξέλιξη των ερευνών δεν θα είναι θετική.





Ο εντοπισμός του Μαρίνου νεκρού

Σχεδόν 20 ώρες μετά την κατάθεση του στις αρχές, ο 38χρονος Μαρίνος βρέθηκε νεκρός, με τα πρώτα ευρήματα να οδηγούν στην αυτοχειρία.

Την απάντηση ωστόσο σε αυτό το ερώτημα θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην ιατροδικαστική υπηρεσία Ηρακλείου σε συνδυασμό πάντα με τα αστυνομικά ευρήματα από τον τόπο της τραγωδίας.



Αργά το απόγευμα της Δευτέρας, αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του 38χρονου, το ερεύνησαν και έλαβαν κατάθεση από τον ίδιο τον επιχειρηματία.

Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή σσην εξαφάνισή της

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του άνδρα, δεν είχε λόγο να την σκοτώσει αφού την αγαπούσε.

Μάλιστα, πάλευε να τα ξαναβρουν, αρνούμενος κάθε εμπλοκή στην εξαφάνιση της. Ο 38χρονος που ήταν πατέρας ενός παιδιού από τον πρώτο του γάμο, είχε για περίπου έναν χρόνο σχέσεις με την Ρίτσα, όπως την φώναζαν οι συγγενείς και οι φίλοι της.



Πριν από περίπου δύο μήνες η Ελευθερία όμως, του ζήτησε να χωρίσουν. Συνέπεσε και ο θάνατος του πατέρα της, τον οποίο υπεραγαπούσε και φρόντιζε όλα τα προηγούμενα χρόνια καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Οι πιέσεις να τα ξαναβρούν

Η «ρόδινη» εικόνα του χωρισμού που παρουσίασε ωστόσο ο 38χρονος έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα υποστήριξαν στις καταθέσεις τους συγγενικά πρόσωπα της 43χρονης.



Στην σχέση του ήταν ιδιαίτερα φορτικός όπως είχε εξομολογηθεί σε συγγενικά της πρόσωπα η Ρίτσα, ήταν χειριστικός και το κυριότερο ζήλευε κάθε κίνηση της, κάθε επικοινωνία με άλλον άνθρωπο. Οι διαπληκτισμοί τους τον τελευταίο καιρό πριν χωρίσουν ήταν συνεχείς και έντονοι. Τις τελευταίες εβδομάδες ο 38χρονος την πίεζε να γίνουν και πάλι ζευγάρι, κάτι που δεν ήθελε όμως η 43χρονη.





Η εξαφάνιση της Ελευθερίας και το μήνυμα που μπαίνει στο μικροσκόπιο

Το πρωί της Κυριακής, λίγο μετά τις έντεκα, η Ελευθερία πήρε το αυτοκίνητο της, ένα λευκό όχημα τύπου SUV και έφυγε. Οι αστυνομικοί έχουν στην κατοχή τους υλικό από κάμερες ασφαλείας που την καταγράφουν να κινείται προς το Ηράκλειο.



Τα τρία της παιδιά, ο ενήλικας και τα δύο ανήλικα αδέλφια του, την καλούσαν για ώρες, δίχως η ίδια να απαντά. Στις επτά το απόγευμα, έστειλε ένα μήνυμα που έγραφε πως θα καλέσει λίγο αργότερα η ίδια, κάτι που δεν συνέβη ποτέ.



Οι αστυνομικοί πλέον έχουν αμφιβολίες εάν η 43χρονη ήταν αυτή που έγραψε το μήνυμα. Εάν η 43χρονη ήταν ζωντανή και είχε μάθει για την τραγική εξέλιξη με την φερόμενη αυτοχειρία, θα είχε εμφανιστεί, εκτιμούν συγγενείς αλλά και αστυνομικοί.





Ερευνες με το στίγμα του κινητού

Η μέθοδος της τριγωνομέτρησης του δικτύου των κεραιών κινητής τηλεφωνίας τοποθετεί το τελευταίο στίγμα του σήματος του κινητού της τηλεφώνου σε μια αγροτική περιοχή μετά το Ηράκλειο και συγκεκριμένα στον Γιούχτα. Είναι μια περιοχή που σύμφωνα με τους οικείους της, δεν είχε λόγο να πάει, ούτε κατά το παρελθόν είχε βρεθεί στην περιοχή. Για αυτόν τον λόγο άλλωστε οι έρευνες που θα πραγματοποιηθούν με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα θα επικεντρωθούν τόσο στον Γιούχτα, όσο όμως και στην ευρύτερη περιοχή όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 38χρονος επιχειρηματίας και πρώην σύντροφος της Ελευθερίας Γιακουμάκη. Η επιλογή του σημείου για το απονενοημένο διάβημα του 38χρονου, εκτιμούν οι αστυνομικοί, κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν.