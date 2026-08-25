Νεκρός εντοπίστηκε στο σπίτι του στα Εξάρχεια ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης - iefimerida.gr

Νεκρός στο σπίτι του στο Εξάρχεια βρέθηκε ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης.

Ο 72χρονος καλλιτέχνης με καταγωγή από τη Δράμα, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει πολλές προσωπικές εκθέσεις, βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ίχνη του είχαν χαθεί εδώ και ημέρες και χθες το βράδυ τον εντόπισαν νεκρό στο διαμέρισμά του.

Όλα τα ενδεχόμενα για τον θάνατό του ερευνώνται, μεταξύ των οποίων και αυτό της αυτοχειρίας.