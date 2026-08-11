Θρίλερ: Νεκρός εντοπίστηκε αστυνομικός μέσα σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο, τα ίχνη του είχαν χαθεί από την Κυριακή -Όλες οι πληροφορίες - iefimerida.gr

Νεκρός εντοπίστηκε αστυνομικός που υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το βράδυ της Κυριακής, ενώ αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι έχει σημάδια σε πρόσωπο και λαιμό.

Την εξαφάνισή του δήλωσε στις Αρχές η σύντροφός του, η οποία μετέβη περίπου στις 21:00 τη Δευτέρα στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως.

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Όπως ανέφερε, ο αστυνομικός είχε φύγει από την κατοικία τους στον Νέο Κόσμο από το προηγούμενο βράδυ, περίπου στις 22:30.

Ο αστυνομικός επρόκειτο να παρουσιαστεί κανονικά στην υπηρεσία του το πρωί, κάτι που δεν έκανε, γεγονός που προκάλεσε την κινητοποίηση και των συναδέλφων του.

Το κινητό του τηλέφωνο παρέμενε ενεργό, δίνοντας στίγμα σε κεραία στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Παράλληλα, τέθηκε σε αναζήτηση και το υπηρεσιακό όχημα που χρησιμοποιούσε, μέσα στο οποίο τελικά βρέθηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο, στη διασταύρωση της οδού Πικροδάφνης και Λεωφόρου Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με την καταγγελία της συντρόφου του, δεν είχε προβλήματα υγείας, ενώ δεν είχε προηγηθεί κάποιος διαπληκτισμός μεταξύ τους.

Ο αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει εκδορές στον λαιμό και στο πρόσωπο, καθώς και μελανιές στα χέρια, ενώ βρέθηκε νεκρός στη θέση του συνοδηγού στο υπηρεσιακό όχημά του, το οποίο ήταν κλειδωμένο.

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Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί της ΔΑΟΕ.