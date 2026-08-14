 Νεκρός εντοπίστηκε 31χρονος που αγνοούνταν στην Έδεσσα -Είχε εξαφανιστεί από τις 6 Αυγούστου - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός εντοπίστηκε 31χρονος που αγνοούνταν στην Έδεσσα -Είχε εξαφανιστεί από τις 6 Αυγούστου

Χαλκιδική, περιπολικό
Φωτογραφία: EUROKINISSI-ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΡΧΕΙΟΥ
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Με τραγικό τρόπο έκλεισε η υπόθεση εξαφάνισης 31χρονου στην Έδεσσα, καθώς εντοπίστηκε νεκρός, με αποτέλεσμα να προκαλέσει θλίψη σε συγγενείς και φίλους που τον αναζητούσαν.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», η σορός του άτυχου άνδρα βρέθηκε στην περιοχή Πλατάνη στην Έδεσσα, ενώ τα αίτια του θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι ο Καραΐτσος Ραφαήλ-Γεώργιος είχε εξαφανιστεί το μεσημέρι της 6ης Αυγούστου, στις 15:00, από το χωριό Μεσημέρι.

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